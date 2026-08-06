Podlahový mycí stroj B 110 R Bp+R75
Podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem Kärcher B 110 R na bateriový pohon zvládne až 4500 m² plochy za hodinu. Systém vyplachování nádrže se postará o dokonalou hygienu.
Podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 110 R na bateriový pohon s osvědčenou technikou válcových kartáčů, pracovní šířkou 75 centimetrů a integrovanou funkcí zametání čistí rychle a důkladně v jediném pracovním kroku. Pro úsporu zdrojů disponuje stroj dávkováním vody v závislosti na rychlosti. Součástí sériové výbavy je naše inovativní funkce Auto-Fill pro komfortní a časově nenáročné plnění velké nádrže na čistou vodu o objemu 110 litrů. I velký barevný displej je jedním z prvků standardní výbavy. Na displeji může uživatel provádět všechna důležitá nastavení ve 30 jazycích. Pro spolehlivé zamezení chybných kroků obsluhy lze prostřednictvím systému klíčů KIK přidělit každému uživateli individuální přístupová práva. Navíc uživatel ocení flexibilní nastavení výšky sedadla a pracovní světlo pro vysoký jízdní komfort a velkou bezpečnost. Volitelný systém vyplachování nádrže se postará o lepší hygienu.
Charakteristické znaky a výhody
Výškově nastavitelné sedadlo
- Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy
- Vynikající komfort sezení během jízdy
- Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Inovativní systém KIK
- Barevně kódované klíče pro různá práva obsluhy pro vyloučení jejích chyb
- Režim čištění a ostatní funkce lze nastavit pro každého uživatele.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům každého uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|4500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3150
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 4
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|500
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|650
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|245,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch