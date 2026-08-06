Podlahový mycí stroj B 150 R Adv + R 75
B 150 R + R 75: bateriově poháněný podlahový mycí stroj se dvěma válcovými kartáči (o pracovní šířce 75 cm), nádržemi o objemu 150 litrů a s pohonem všech kol. Kompaktní a perfektní pro vysoký plošný výkon na plochách od 4000 do 8000 m2.
Bateriově poháněný podlahový mycí stroj s místem pro řidiče B 150 R Adv + R 75 disponuje dvěma válcovými kartáči o pracovní šířce 75 cm a lze jej vždy dobře nabít vestavěnou nabíječkou. Rychlost kartáčů lze nastavit dle potřeby uživatele na 3 stupně. Přístroj je díky své kompaktní konstrukci velmi obratný a tím uzpůsobený i pro točité oblasti. Pohon všech kol zajišťuje vynikající trakci v zatáčkách a při stoupání. Ovládací prvky s barevným kódováním, přepínač EASY Operation a velkorysý barevný displej umožňují snadnou obsluhu přístroje. Systém KIK (Kärcher Intelligent Key) zadáním přístupových práv zaručuje spolehlivou ochranu před nesprávnou manipulací s přístrojem. V režimu eco!efficiency uspoříte vodu a energii a snížíte hluk. Systém proplachování nádrže, jež je standardní součástí dodávky, zaručuje hygienické čištění nádrže na znečištěnou vodu. Díky funkci automatického plnění uspoříte při plnění nádrže na čistou vodu spoustu času. (Konfigurační příklad; k dostání jsou i další varianty vybavení přístroje.)
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Pohon všech kol
- Použitelný i ve strmých garážích.
- Až 18% stoupání v režimu čištění.
- Velmi dobré sledování stopy, dokonce i na hladkých podlahách.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Funkce Auto-Fill
- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.
4 baterie na výběr
- Typy baterií: bezúdržbová s 36 V/180 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/180 Ah, bezúdržbová s 36 fV/240 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/240 Ah.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Dávkování čisticího prostředku DOSE (volitelně)
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Konfigurovatelné zařízení
- Součásti vybavení libovolně volitelné.
- Perfektní přizpůsobení přístroje čisticím potřebám.
- Ekonomicky rozumné řešení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|150 / 150
|Nádoba na odpad (l)
|7
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|7500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|5300
|Baterie (V)
|36
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Stoupavost (%)
|15
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|600 - 1300
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|560
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|61
|Příkon (W)
|až do 3200
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|957
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|702
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1790 x 1080 x 1800
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Zametací funkce
- Systém dvou nádrží
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Pro použití ve výrobních oblastech, například v továrních budovách
- Ideálně se hodí také pro logistické operace, například pro čištění skladů
- Pro rychlé a efektivní hloubkové a údržbové čištění v nákupních centrech
- Patrová parkoviště