Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90

B 150 R Bc + D90: ideální pro středně velké plochy o rozloze až 7 200 m². Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem má dva kotoučové kartáče a nádrž o objemu 150l.

Kompaktní a snadno manévrovatelný bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním B 150 R Bc + D90 si působivě poradí i s nepřístupnými interiéry. Stroj má dva kotoučové kartáče (pracovní šířka 90 cm). Barevné kódování ovládacích prvků a ovladač EASY Operation zajišťují pohodlné ovládání. Všechna nastavení se provádějí na velkém barevném displeji. Pro ochranu před chybnou obsluhou lze přístupová práva udělit prostřednictvím systému KIK. Režim eco!efficiency šetří vodu a energii a snižuje hladinu hluku. Volitelný systém proplachování nádrže zajišťuje hygienické a snadné čištění nádrže na špinavou vodu a volitelná funkce automatického plnění šetří čas při plnění nádrže na čistou vodu.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
  • Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
  • Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
  • Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Funkce Auto-Fill (volitelně)
  • Automatické plnění nádrže na čistou vodu
  • Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.
4 baterie na výběr
  • Typy baterií: bezúdržbová s 36 V/180 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/180 Ah, bezúdržbová s 36 fV/240 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/240 Ah.
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
  • Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
  • Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
  • Lepší hygiena.
Vestavěná nabíječka
  • Nutná samostatná nabíječka.
  • Snadná a pohodlná manipulace.
  • Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
  • Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 900
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 150 / 150
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 7200
Plošný výkon praktický (m²/h) 5040
Baterie (V) 36
Výdrž baterie (h) max. 5
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 8
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²) 89
Šířka otáčení uličky (cm) 181
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) až do 2400
Maximální povolená hmotnost (kg) 957
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 218
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Parkovací brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90
Oblasti použití
  • Nákupní centra/Obchody se stavebninami
  • Patrová parkoviště
  • Pro čištění interiéru kontejnerů a nádrží v dopravě a logistice, v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu.
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky