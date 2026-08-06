Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + D90
B 150 R Bc + D90: ideální pro středně velké plochy o rozloze až 7 200 m². Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem má dva kotoučové kartáče a nádrž o objemu 150l.
Kompaktní a snadno manévrovatelný bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním B 150 R Bc + D90 si působivě poradí i s nepřístupnými interiéry. Stroj má dva kotoučové kartáče (pracovní šířka 90 cm). Barevné kódování ovládacích prvků a ovladač EASY Operation zajišťují pohodlné ovládání. Všechna nastavení se provádějí na velkém barevném displeji. Pro ochranu před chybnou obsluhou lze přístupová práva udělit prostřednictvím systému KIK. Režim eco!efficiency šetří vodu a energii a snižuje hladinu hluku. Volitelný systém proplachování nádrže zajišťuje hygienické a snadné čištění nádrže na špinavou vodu a volitelná funkce automatického plnění šetří čas při plnění nádrže na čistou vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Funkce Auto-Fill (volitelně)
- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.
4 baterie na výběr
- Typy baterií: bezúdržbová s 36 V/180 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/180 Ah, bezúdržbová s 36 fV/240 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/240 Ah.
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Vestavěná nabíječka
- Nutná samostatná nabíječka.
- Snadná a pohodlná manipulace.
- Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|900
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|150 / 150
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|7200
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|5040
|Baterie (V)
|36
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|8
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|89
|Šířka otáčení uličky (cm)
|181
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Příkon (W)
|až do 2400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|957
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|218
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Nákupní centra/Obchody se stavebninami
- Patrová parkoviště
- Pro čištění interiéru kontejnerů a nádrží v dopravě a logistice, v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu.
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu