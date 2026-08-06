Podlahový mycí stroj B 150 R Bc + R85
B 150 R Bc + R 85 pro středně velké plochy o rozloze až 7 200 m². Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem má dva válcové kartáče (85 cm) a nádrž o objemu 150 l.
Díky krátké a úzké konstrukci je tento bateriový podlahový mycí stroj s obsluhou velmi obratný a dosáhne i těžko dostupných vnitřních prostor. Díky režimu eco!efficiency lze výrazně snížit spotřebu vody a energie, stejně jako hladinu hluku. Stroj je vybaven dvěma válcovými kartáči (pracovní šířka 85 cm). Barevné kódování ovládacích prvků a ovladač EASY Operation usnadňují manipulaci. Všechna nastavení se provádějí na velkém barevném displeji. Pro zlepšení ochrany před chybami při obsluze umožňuje systém KIK přiřazení přístupových práv. Hygienické a jednoduché čištění nádrže na špinavou vodu je možné díky volitelnému patentovanému systému proplachování nádrže. Volitelná funkce Auto Fill slouží k jednoduchému a časově úspornému plnění nádrže na čistou vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Funkce Auto-Fill (volitelně)
- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.
4 baterie na výběr
- Typy baterií: bezúdržbová s 36 V/180 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/180 Ah, bezúdržbová s 36 fV/240 Ah, nízkoúdržbová s 36 V/240 Ah.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Vestavěná nabíječka
- Nutná samostatná nabíječka.
- Snadná a pohodlná manipulace.
- Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Dávkování čisticího prostředku DOSE (volitelně)
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|850
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|150 / 150
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|6800
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|4760
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|8
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|600 - 1300
|Šířka otáčení uličky (cm)
|181
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Příkon (W)
|až do 2400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|957
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|218
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Nákupní centra/Obchody se stavebninami
- Patrová parkoviště
- Pro čištění interiéru kontejnerů a nádrží v dopravě a logistice, v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu.
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu