Podlahový mycí stroj B 150 R Bp + D90
Podlahový mycí stroj s odsáváním B 150 R Bp + D 90 s posedem a dvěma kotoučovými kartáči (pracovní šířka 90 cm). Pro 7 200 m². Se 150litrovou nádrží, systémem KIK a režimem eco!efficiency.
Inovativní, kompaktní a snadno ovladatelný bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním B 150 R Bp + D 90 je určen pro plochy o rozloze až 7 200 m². S tímto strojem lze vyčistit i těžko dostupné vnitřní prostory na nejvyšší úrovni. Stroj má dva kotoučové kartáče a pracovní šířku 90 cm. Ovládací prvky jsou barevně rozlišeny. K dispozici je také ovladač EASY Operation, který zajišťuje pohodlné a intuitivní ovládání. Všechna nastavení se provádějí na velkém barevném displeji. Pro lepší ochranu před chybnou obsluhou lze přístupová práva udělit prostřednictvím systému KIK. Režim eco!efficiency šetří vodu a energii. Sníží se také hladina hluku. Volitelný systém proplachování nádrže zajišťuje hygienické a snadné čištění nádrže na špinavou vodu. Funkce automatického plnění, která je také volitelná, šetří značné množství času při plnění nádrže na čistou vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Funkce Auto-Fill (volitelně)
- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, jakmile je nádrž plná.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|900
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|150 / 150
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|7200
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|5040
|Baterie (V)
|36
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Rychlost jízdy (km/h)
|8
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Šířka otáčení uličky (cm)
|181
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|957
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|218
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Nákupní centra/Obchody se stavebninami
- Patrová parkoviště
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu