Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85

Dodává se s novou hliníkovou válcovou kartáčovou hlavou s integrovaným před-zametacím systémem: náš podlahový mycí stroj B 150 R Bp s nádrží o objemu 150 l pro plošný výkon až 6 800 m²/h.

Bateriový podlahový mycí stroj s posedem B 150 R Bp je plně vybavený stroj na čištění podlah pro provádění ekonomického hloubkového a údržbového čištění větších ploch. Kompaktně navržený stroj zaujme vysokou úrovní manévrovatelnosti, vynikající výbavou a jednoduchou obsluhou. Nová hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí před-zametání a systémem dávkování čisticího prostředku DOSE zajišťují vynikající výsledky čištění při minimální spotřebě zdrojů. Samozřejmostí je také funkce automatického plnění Auto-fill pro rychlé naplnění 150 l nádrže na čerstvou vodu. Navíc je dodávána stříkací pistole pro manuální čištění nádrže na odpadní vodu. Pro bezpečnou a snadnou manipulaci má B 150 R Bp přepínač EASY Operation, velký barevný displej s 30 jazyky, barevně odlišené ovládací prvky a patentovaný systém klíčů KIK pro vyloučení chyb obsluhy. Světlo pro denní svícení a robustní ocelová ochrana proti nárazu zvyšují bezpečnost uživatele i stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
  • Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
  • Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
  • Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
  • Šetří čisticí prostředek.
  • Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
  • Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
  • Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
  • Lepší hygiena.
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Snadná manipulace
  • Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 850
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 150 / 150
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 6800
Plošný výkon praktický (m²/h) 4760
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 36 / 240
Výdrž baterie (h) max. 5
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 8
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180 - 1300
Přítlak kartáčů (kg) 94
Šířka otáčení uličky (cm) 181
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) až do 2600
Maximální povolená hmotnost (kg) 957
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 218
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1700 x 909 x 1420

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Baterie
  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 220Ah Gel, DOSE+2xRI+Mop+R85
Oblasti použití
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
  • Patrová parkoviště
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky