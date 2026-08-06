Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 240Ah DOSE Wet, Rins + D90
Podlahový mycí stroj s pojezdem B 150 R Bp se dvěma kotoučovými kartáči, pracovní šířkou 90 cm a sací lištou nejnovější generace pro optimální výsledky čištění a plošný výkon 7 200 m² / h.
Robustní, kompaktní, ovladatelný, bateriový: Náš podlahový mycí stroj B 150 R Bp funguje působivě v náročných, každodenních pracovních podmínkách se svými nepostradatelnými funkcemi a vynikající standardní výbavou. Systém dávkování čisticího prostředku DOSE pomáhá šetřit zdroje a provádět úklidové práce hospodárně. Funkce automatického plnění Auto-fill šetří čas při plnění nádrže na čerstvou vodu o objemu 150 l, zatímco systém automatického proplachování nádrže Rins usnadňuje čištění nádrže na odpadní vodu. Se dvěma kotoučovými kartáči, pracovní šířkou 90 cm a novou, velmi robustní, tlakově litou hliníkovou sací lištou dokáže stroj bez problémů vyčistit 7 200 m² za hodinu. Světlo pro denní svícení zlepšuje viditelnost a extrémně robustní ocelová ochrana proti nárazu s velkými deflektorovými válečky spolehlivě chrání uživatele i stroj. B 150 R Bp se velmi snadno ovládá díky velkému barevnému displeji s 30 jazyky a barevně odlišeným ovládacím prvkům. Pro zajištění bezpečnosti má stroj také patentovaný klíčový systém KIK, který umožňuje přidělovat různá uživatelská práva a prakticky tak vylučuje chyby obsluhy.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- Až o 40% delší výdrž baterie
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Patentovaný systém proplachování nádrže
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|900
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|150 / 150
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|7200
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|5040
|Typ baterií
|s minimální potřebou údržby
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|8
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|94 / 89
|Šířka otáčení uličky (cm)
|181
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Příkon (W)
|až do 2400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|957
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|218
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Obsah balení
- Baterie
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu