Podlahový mycí stroj B 150 R Bp + R85
Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s odsaváním a s posedem. Se dvěma válcovými kartáči, pracovní šířkou 85 cm, nádrží o objemu 150 litrů, systémem KIK a technologií eco!efficiency.
Bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním B 150 R Bp + R 85 je velmi obratný a díky svému krátkému a elegantnímu designu se dostane i do těch nejtěžších prostor. Tento inovativní stroj je vybaven dvěma válcovými kartáči a má pracovní šířku 85 cm, a proto je ideální pro středně velké plochy o rozloze až 7 200 m². Díky režimu eco!efficiency se výrazně snižuje spotřeba vody a energie, stejně jako hladina hluku. Barevně kódované ovládací prvky a spínač EASY Operation usnadňují manipulaci. Všechna nastavení se provádějí na velkém barevném displeji. Pro ochranu před chybnou obsluhou lze přístupová práva udělit prostřednictvím systému KIK. Volitelný systém proplachování nádrže umožňuje hygienické a snadné čištění nádrže na špinavou vodu. Volitelná je také funkce automatického plnění, která umožňuje snadné a časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Funkce Auto-Fill (volitelně)
- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, jakmile je nádrž plná.
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|850
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|150 / 150
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|6800
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|4760
|Baterie (V)
|36
|Rychlost jízdy (km/h)
|8
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1300
|Šířka otáčení uličky (cm)
|181
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|957
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|218
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Nákupní centra/Obchody se stavebninami
- Patrová parkoviště
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu