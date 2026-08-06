Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90

Kompaktní podlahový mycí stroj B 220 R s pojezdem nabízí pracovní šířku 90 cm. Tento bateriový stroj je vybaven nádrží o objemu 220 l a diskovou technikou pro plošný výkon až 9 000 m²/h.

S naším bateriovým podlahovým mycím strojem B 220 R s pojezdem můžete efektivně, rychle a důkladně čistit středně velké vnitřní plochy. Kotoučová kartáčová hlava s pracovní šířkou 90 cm zajišťuje vynikající výsledky čištění, zatímco díky systému klíčů KIK, spínači EASY Operation, snímači úhlu natočení a barevně označeným ovládacím prvkům je obsluha tohoto kompaktního stroje mimořádně snadná, pohodlná a bezpečná. Podobně pohodlný je i velký, přehledný barevný displej, na kterém lze nastavit několik režimů čištění. Režim eco!efficiency na požádání snižuje spotřebu vody a energie i provozní hlučnost stroje, čímž výrazně prodlužuje jeho provozní dobu. Volitelný dávkovací systém DOSE zaručuje, že množství mycího prostředku je vždy dávkováno konzistentně a přesně, což díky systému dávkování vody reagujícímu na rychlost šetří další zdroje. Standardně je vybaven funkcí Auto-Fill pro rychlé a snadné naplnění 220 l nádrže na čerstvou vodu a hliníkovou sací lištou z tlakového odlitku pro vynikající výsledky sání. Svižná pracovní rychlost 10 km/h z něj činí skutečně vysoce výkonný stroj. Funkce pro časově úsporné plnění nádrže na čerstvou vodu o objemu 220 l nebo se systémem proplachování nádrže pro čištění nádrže na špinavou vodu. A v neposlední řadě propojení s naším webovým systémem správy vozového parku Kärcher Equipment management citlivě doplňuje kompletní balíček.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
  • Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
  • Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
  • Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
  • Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
  • Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
  • Lepší hygiena.
Funkce Auto-Fill (volitelně)
  • Automatické plnění nádrže na čistou vodu
  • Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.
4 baterie na výběr
  • K dispozici jsou jak bezúdržbové, tak i nízkoúdržbové baterie, každá s 36 V/180 Ah nebo 240 Ah.
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Vestavěná nabíječka
  • Nutná samostatná nabíječka.
  • Snadná a pohodlná manipulace.
  • Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
  • Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 900 - 900
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 220 / 220
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 9000
Baterie (V/Ah) 36 / 240
Výdrž baterie (h) max. 5
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 10
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180 - 180
Přítlak kartáčů (g/cm²) 89
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) až do 2400
Maximální povolená hmotnost (kg) 994
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 230
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1925 x 1070 x 1420

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Parkovací brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90
Oblasti použití
  • Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
  • Patrová parkoviště
  • Pro rychlé a efektivní základní a údržbové čištění v nákupních centrech.
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky