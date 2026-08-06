Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + D90
Kompaktní podlahový mycí stroj B 220 R s pojezdem nabízí pracovní šířku 90 cm. Tento bateriový stroj je vybaven nádrží o objemu 220 l a diskovou technikou pro plošný výkon až 9 000 m²/h.
S naším bateriovým podlahovým mycím strojem B 220 R s pojezdem můžete efektivně, rychle a důkladně čistit středně velké vnitřní plochy. Kotoučová kartáčová hlava s pracovní šířkou 90 cm zajišťuje vynikající výsledky čištění, zatímco díky systému klíčů KIK, spínači EASY Operation, snímači úhlu natočení a barevně označeným ovládacím prvkům je obsluha tohoto kompaktního stroje mimořádně snadná, pohodlná a bezpečná. Podobně pohodlný je i velký, přehledný barevný displej, na kterém lze nastavit několik režimů čištění. Režim eco!efficiency na požádání snižuje spotřebu vody a energie i provozní hlučnost stroje, čímž výrazně prodlužuje jeho provozní dobu. Volitelný dávkovací systém DOSE zaručuje, že množství mycího prostředku je vždy dávkováno konzistentně a přesně, což díky systému dávkování vody reagujícímu na rychlost šetří další zdroje. Standardně je vybaven funkcí Auto-Fill pro rychlé a snadné naplnění 220 l nádrže na čerstvou vodu a hliníkovou sací lištou z tlakového odlitku pro vynikající výsledky sání. Svižná pracovní rychlost 10 km/h z něj činí skutečně vysoce výkonný stroj. Funkce pro časově úsporné plnění nádrže na čerstvou vodu o objemu 220 l nebo se systémem proplachování nádrže pro čištění nádrže na špinavou vodu. A v neposlední řadě propojení s naším webovým systémem správy vozového parku Kärcher Equipment management citlivě doplňuje kompletní balíček.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Funkce Auto-Fill (volitelně)
- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.
4 baterie na výběr
- K dispozici jsou jak bezúdržbové, tak i nízkoúdržbové baterie, každá s 36 V/180 Ah nebo 240 Ah.
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Vestavěná nabíječka
- Nutná samostatná nabíječka.
- Snadná a pohodlná manipulace.
- Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|900 - 900
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|220 / 220
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|9000
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|10
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180 - 180
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|89
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Příkon (W)
|až do 2400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|994
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|230
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
- Patrová parkoviště
- Pro rychlé a efektivní základní a údržbové čištění v nákupních centrech.
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu