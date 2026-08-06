Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják

Se dvěma 220litrovými nádržemi a 110 cm širokou kotoučovou kartáčovou hlavou poskytuje naše podlahové mycí zařízení B 220 R Bc působivé výsledky čištění na velkých plochách.

Extrémně dobře vybavené, výkonné čisticí schopnosti a snadná obsluha: podlahový mycí stroj B 220 R Bc s posedem je schopen provádět rozsáhlé čisticí aplikace na velkých plochách. Stroj je standardně vybaven naším pokročilým systémem dávkování čisticího prostředku DOSE, stejně jako časově úsporným systémem automatického plnění Auto-fill pro pohodlné plnění nádrže na čistou vodu a automatickým systémem proplachování nádrže Rinse na odpadní vodu. Velká, 110 centimetrů široká hlava kotoučového kartáče, robustní sací lišta nejnovější generace a dvě 220litrové nádrže na čerstvou a odpadní vodu zajišťují vynikající výsledky čištění a plošný výkon až 11 000 m² za hodinu. Pro ochranu obsluhy i stroje je B 220 R Bc vybaven patentovaným systémem klíčů KIK, který zabraňuje chybám obsluhy, a také blikajícím majákem, denním svícením a silnou ochranou proti čelnímu nárazu. Díky praktickému designu a srozumitelnému barevnému kódování se stroj velmi jednoduše ovládá. A to není vše; vestavěná nabíječka a připojení k našemu volitelnému systému správy vozového parku Kärcher Equipment management úhledně završují rozsáhlý balík výbavy B 220 R Bc.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
  • Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
  • Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
  • Šetří čisticí prostředek.
  • Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
  • Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
  • Úspora vody až 70 % při čištění v porovnání s běžnou vodovodní hadicí.
  • Lepší hygiena.
Velký barevný displej
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 1100 - 1100
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 220 / 220
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 11000
Baterie (V/Ah) 36 / 240
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 10
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180 - 180
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) 2500
Maximální povolená hmotnost (kg) 994
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 230
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1925 x 1106 x 1420

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc DOSE, D110, Rins, maják
Oblasti použití
  • Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
  • Patrová parkoviště
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky