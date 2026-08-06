Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85

Bateriový podlahový mycí stroj s posedem. S nádrží o objemu 220 litrů, účinnější technologií válcových kartáčů s pracovní šířkou 85 cm.

Jednoduchá obsluha díky systému EASY Operation, velkému barevnému displeji a barevně odlišeným ovládacím prvkům: Náš podlahový mycí stroj s pracovní šířkou 85 cm, osvědčenou technikou válcového kartáče a 3-stupňovým ovládáním rychlosti kartáče (Fact). Bateriový, kompaktní a velmi ekonomický stroj díky režimu eco!efficiency přesvědčí při čištění interiéru na plochách mezi 2500 a 7000 m². S inovativním klíčovým systémem KIK jsou efektivně vyloučeny provozní chyby neoprávněných osob, zatímco velký a jasně uspořádaný barevný displej zjednodušuje výběr režimů čištění. S funkcí Auto-Fill pro jednoduché a časově úsporné plnění 220litrové nádrže na čerstvou vodu, patentovaným systémem proplachování nádrže Rinse pro hygienické vyplachování nádrže na špinavou vodu a systémem dávkování čisticího prostředku Dose, který zaručuje rovnoměrné a přesné dávkování čisticího prostředku, lze volitelně zvolit také několik komfortních funkcí. Možné také: Připojení stroje na Kärcher Equipment management, webový systém správy vozového parku.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
  • Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
  • Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
  • Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro oblasti citlivé na hluk (čištění během pracovní doby, nemocnice, hotely atd.).
Funkce Auto-Fill (volitelně)
  • Automatické plnění nádrže na čistou vodu
  • Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.
4 baterie na výběr
  • K dispozici jsou jak bezúdržbové, tak i nízkoúdržbové baterie, každá s 36 V/180 Ah nebo 240 Ah.
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Systém Rinse - proplachování nádrže (volitelně)
  • Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
  • Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
  • Lepší hygiena.
Vestavěná nabíječka
  • Nutná samostatná nabíječka.
  • Snadná a pohodlná manipulace.
  • Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Dávkování čisticího prostředku DOSE (volitelně)
  • Šetří čisticí prostředek.
  • Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
  • Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 850 - 850
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 220 / 220
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 8500
Baterie (V/Ah) 36 / 240
Výdrž baterie (h) max. 5
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 10
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 600 - 1300
Přítlak kartáčů (g/cm²) 560
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) až do 2400
Maximální povolená hmotnost (kg) 994
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 230
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1925 x 909 x 1420

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bc + R85
Oblasti použití
  • Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
  • Patrová parkoviště
  • Pro rychlé a efektivní základní a údržbové čištění v nákupních centrech.
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky