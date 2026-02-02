Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85

Standardem je hlava válcového kartáče s pracovní šířkou 85 cm, Li-Ion baterie a robustní hliníková sací lišta. Plošný výkon 8 500 m²/h a pracovní rychlost 10 km/h.

Špičkový podlahový mycí stroj B 220 R s baterií s dlouhou výdrží 240 Ah, integrovanou nabíječkou baterií a denním svícením působivě s plošným výkonem něco málo přes 8 500 m² za hodinu. 85 cm široká hlava válcového kartáče v kombinaci s naším ekonomickým systémem dávkování detergentu DOSE, režimem eco!efficiency, systémem dávkování vody v závislosti na rychlosti a výkonnou, robustní hliníkovou sací lištou poskytují nejlepší výsledky čištění. Díky lithium-iontovým bateriím s dlouhou životností je čištění bezproblémové: nabízí funkce rychlého nabíjení a mezinabíjení, nabízí bezpečnou manipulaci a nejlepší TCO. Díky funkci automatického plnění Auto-fill a automatického proplachování nádrže Rinse lze 220litrové nádrže na čerstvou a špinavou vodu rychle plnit nebo čistit pro větší pohodlí. Patentovaný klíčový systém KIK účinně zabraňuje chybám obsluhy pomocí individuálních přístupových práv. S rychlostí jízdy 10 km/h a snímačem úhlu natočení volantu.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • Až o 40% delší výdrž baterie
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
  • Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
  • Lepší hygiena.
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
  • Šetří čisticí prostředek.
  • Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
  • Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Jednoduchá manipulace
  • Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 850 - 850
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 220 / 220
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 8500
Plošný výkon praktický (m²/h) 5950
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 36 / 240
Výdrž baterie (h) max. 5
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 10
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 1300
Šířka otáčení uličky (cm) 181
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67 - 67
Maximální povolená hmotnost (kg) 994
Hmotnost bez příslušenství (kg) 230
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1925 x 909 x 1420

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, zahnutá
  • Postranní kartáč
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85

Videa

Oblasti použití
  • Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
  • Patrová parkoviště
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky