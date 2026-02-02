Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Li-Ion, DOSE, SB, Rinse + R85
Standardem je hlava válcového kartáče s pracovní šířkou 85 cm, Li-Ion baterie a robustní hliníková sací lišta. Plošný výkon 8 500 m²/h a pracovní rychlost 10 km/h.
Špičkový podlahový mycí stroj B 220 R s baterií s dlouhou výdrží 240 Ah, integrovanou nabíječkou baterií a denním svícením působivě s plošným výkonem něco málo přes 8 500 m² za hodinu. 85 cm široká hlava válcového kartáče v kombinaci s naším ekonomickým systémem dávkování detergentu DOSE, režimem eco!efficiency, systémem dávkování vody v závislosti na rychlosti a výkonnou, robustní hliníkovou sací lištou poskytují nejlepší výsledky čištění. Díky lithium-iontovým bateriím s dlouhou životností je čištění bezproblémové: nabízí funkce rychlého nabíjení a mezinabíjení, nabízí bezpečnou manipulaci a nejlepší TCO. Díky funkci automatického plnění Auto-fill a automatického proplachování nádrže Rinse lze 220litrové nádrže na čerstvou a špinavou vodu rychle plnit nebo čistit pro větší pohodlí. Patentovaný klíčový systém KIK účinně zabraňuje chybám obsluhy pomocí individuálních přístupových práv. S rychlostí jízdy 10 km/h a snímačem úhlu natočení volantu.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- Až o 40% delší výdrž baterie
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Patentovaný systém proplachování nádrže
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Jednoduchá manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|850 - 850
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|220 / 220
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|8500
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|5950
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|10
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1300
|Šířka otáčení uličky (cm)
|181
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67 - 67
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|994
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|230
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- vč. baterie a nabíječky
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
- Patrová parkoviště
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu