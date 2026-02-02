Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, SB, Rinse + R85
Se systémem proplachování nádrže na odpadní vodu o objemu 220 l a dávkovacím systémem detergentu DOSE pro zajištění maximální účinnosti: Náš bateriový podlahový mycí stroj B 220 R Bp.
Bateriový podlahový mycí stroj s posedem zaujme velmi jednoduchým ovládáním, optimálními výsledky čištění a pohodlnou manipulací. Jeho kompaktní design znamená, že s ním lze bez námahy manévrovat i na různě tvarovaných plochách, zatímco 85 cm široká válcová kartáčová hlava s předzametací jednotkou a vynikající sací výkon nové tlakově lité hliníkové sací lišty zvládnou vaše úklidové úkoly. Systém dávkování čisticího prostředku DOSE umožňuje šetrné využívání cenných zdrojů. Před zahájením čištění funkce automatického plnění Auto-fill umožňuje rychlé naplnění 220 l nádrže na čerstvou vodu. Automatický systém proplachování nádrže Rinse pak usnadňuje čištění nádrže na odpadní vodu. Chytrý ovladač EASY Operation, barevně odlišené ovládací prvky a velký barevný displej s 30 jazyky zajišťují snadné ovládání stroje. Navíc jasně viditelné světlo pro denní svícení a robustní ocelová ochrana proti nárazu zajišťují bezpečnost a ochranu osob a stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Z robustní hliníkové litiny s velkými vodicími kolečky
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
- Tichý chod a provoz pro používání v prostorách citlivých na hluk
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Patentovaný systém proplachování nádrže
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až o 70 % ve srovnání s čištěním běžnou vodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|850 - 850
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|220 / 220
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|8500
|Typ baterií
|s minimální potřebou údržby
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|10
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1300
|Přítlak kartáčů (kg)
|97
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67 - 67
|Příkon (W)
|až do 2600
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|994
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|230
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- vč. baterie a zabudované nabíječky
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
- Patrová parkoviště
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu