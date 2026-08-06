Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE

S válcovou kotoučovou hlavou s pracovní šířkou 100 cm, jízdní rychlostí 10 km/h a nádržemi 260 l: robustní podlahový mycí stroj s odsáváním B 260 RI Bp pro práci v náročných podmínkách.

Podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 260 RI Bp se může pochlubit v rámci sériového vybavení dávkováním čisticích prostředků šetrným ke zdrojům DOSE, funkcí automatického plnění Auto-Fill pro úsporu času, systémem ručního vyplachování nádrže, automatickou optimalizací nanášení vody v zatáčkách i pracovním světlem. Robustní stroj s masivní ochranou proti nárazu a košem na hrubé nečistoty z ušlechtilé oceli je konstruován speciálně pro nejtvrdší podmínky v průmyslovém prostředí a přesvědčí díky oběma neopotřebitelným Ec turbinám a nově vyvinuté sací liště s optimalizovaným průtokem vzduchu vynikajícím výsledkem odsávání. Rychlost pojezdu až 10 km/h, velké 260 litrové nádrže a vylepšená válcová kotoučová hlava o šířce 100 cm umožňují vysoké plošné výkony. Při příliš rychlé jízdě v zatáčce se sensor úhlu natočení kol postará o maximální bezpečnost a zbrzdí stroj. Navíc lze doobjednat postranní mycí kotouč pro čištění ke krajům a zvětšení pracovní šířky.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE: Rychlost pojezdu 10 km/h
Rychlost pojezdu 10 km/h
Umožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty. Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách. Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE: 2 turbíny v rámci sériové výbavy
2 turbíny v rámci sériové výbavy
Vynikající výsledky odsávání na všech podkladech. Neopotřebitelné Ec turbíny. Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE: Svařovaná průmyslová sací lišta
Svařovaná průmyslová sací lišta
Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání. Rychlá a snadná výměna sacích stěrek. Robustní paralelní vedení s funkcí vyhnutí u překážek.
Systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
  • Šetří čisticí prostředek.
  • Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
  • Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (cm) 100
Pracovní šířka sání ( ) 114
Nádrž čistá/špinavá voda ( ) 260 / 260
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 10000
Plošný výkon praktický (m²) 7000
Baterie (V) 36
Rychlost jízdy (km/h) max. 10
Stoupavost (%) max. 15
Počet otáček kartáčů (rpm) 140
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 150 / 42
Šířka otáčení uličky (cm) 212
Spotřeba vody (l/min) max. 9
Hladina hluku (dB(A)) 73
Maximální povolená hmotnost (kg) 1840
Hmotnost bez příslušenství (kg) 628
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Nastavitelný volant
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+D100+DOSE

Videa

Oblasti použití
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky