Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R100+ DOSE+SB
S robustní s válcovou kartáčovou hlavou o šířce 100 cm, integrovanými postranními kartáči, nádržemi 260 l a jízdní rychlostí 10 km/h, tj. podlahový mycí stroj s odsáváním B 260 RI Bp pro práci v průmyslu.
Podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 260 RI Bp na bateriový pohon přesvědčí bohatou sériovou výbavou a mimořádně robustními komponenty zvlášť v náročných podmínkách průmyslového prostředí. Funkce Auto Fill pro časově úsporné plnění velké 260 l nádrže na čistou vodu i systém ručního vyplachování nádrže jsou součástí stroje jako i dávkovací systém čisticích prostředků DOSE šetrný ke zdrojům, pracovní světlo a přídavné postranní kartáče. Zcela nově vyvinutá válcová kartáčová hlava ušetří díky optimalizované, integrované funkci zametání časově náročné ruční předzametání a snižuje současně riziko ucpání sací lišty. I nově vyvinutá sací lišta a optimalizovaný průtok vzduchu se postarají spolu s oběma neopotřebitelnými Ec turbínami o vynikající výsledky odsávání. Jízdní rychlost až 10 km/h a pracovní šířka 100 centimetrů umožňují plošný výkon v krátkém čase. V případě příliš rychlé jízdy do zatáčky se sensor úhlu natočení kol postará o maximální bezpečnost a zbrzdí stroj. Současně je automaticky optimalizováno nanášení vody v zatáčkách.
Charakteristické znaky a výhody
Nově vyvinutá hlava s technikou válcových kartáčůPodstatně lepší výsledek zametání a zamezení ucpání sací lišty. Rychlý výměna válců bez použití nářadí. Velmi dobré výsledky čištění.
Rychlost pojezdu 10 km/hUmožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty. Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách. Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.
2 turbíny v rámci sériové výbavyVynikající výsledky odsávání na všech podkladech. Neopotřebitelné Ec turbíny. Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.
Svařovaná průmyslová sací lišta
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Robustní paralelní vedení s funkcí vyhnutí u překážek.
Systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (cm)
|100
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1220
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1220
|Pracovní šířka sání (cm)
|114
|Nádrž čistá/špinavá voda ( )
|260 / 260
|Nádoba na odpad (l)
|26
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 10000
|Plošný výkon praktický (m²)
|7000
|Baterie (V)
|36
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 10
|Stoupavost (%)
|max. 15
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1250
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Šířka otáčení uličky (cm)
|212
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 9
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|1840
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|678
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Nastavitelný volant
- Zametací funkce
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu