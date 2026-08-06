Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Velký plošný výkon díky pojezdové rychlosti 10 km/h, kartáčové hlavě 120 cm a nádržím 260 l: podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 260 RI Bp pro práci v náročných podmínkách.
Mycí stroj s odsáváním s posedem B 260 RI Bp se postará o vynikající odsávání díky nově vyvinuté sací liště s optimalizovaným průtokem vzduchu i právě tak díky nově koncipované kartáčové hlavě s válcovou technikou s integrovanou funkcí zametání hrubých nečistot – zcela bez předzametání. Stroj vybavený dvěma neopotřebitelnými Ec turbínami, funkcí Auto-Fill pro úsporu času při plnění nádrže na čistou vodu o objemu 260 litrů, manuálním systémem vyplachování nádrže, postranními kartáči, pracovním světlem a systémem dávkování čisticího prostředku Dose je navíc speciálně koncipován pro ty nejtvrdší průmyslové podmínky, což doplňuje například koš na hrubé nečistoty z ušlechtilé oceli a masivní rám. Jízdní rychlost až 10 km/h a pracovní šířka 120 centimetrů umožňují velký plošný výkon v krátké době. Při jízdě do zatáček stroj automaticky optimalizuje nanášení vody, přičemž sensor úhlu natočení kola zajišťuje maximální bezpečnost, jelikož zbrzdí stroj při vysoké rychlosti.
Charakteristické znaky a výhody
Nově vyvinutá hlava s technikou válcových kartáčůPodstatně lepší výsledek zametání a zamezení ucpání sací lišty. Rychlý výměna válců bez použití nářadí. Velmi dobré výsledky čištění.
Rychlost pojezdu 10 km/hUmožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty. Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách. Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.
2 turbíny v rámci sériové výbavyVynikající výsledky odsávání na všech podkladech. Neopotřebitelné Ec turbíny. Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.
Svařovaná průmyslová sací lišta
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Robustní paralelní vedení s funkcí vyhnutí u překážek.
Systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
- Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (cm)
|120
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1420
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1420
|Pracovní šířka sání (cm)
|114
|Nádrž čistá/špinavá voda ( )
|260 / 260
|Nádoba na odpad (l)
|32
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 12000
|Plošný výkon praktický (m²)
|8400
|Baterie (V)
|36
|Rychlost jízdy (km/h)
|max. 10
|Stoupavost (%)
|max. 15
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1250
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Šířka otáčení uličky (cm)
|212
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 9
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|1840
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|696
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Patentovaný systém proplachování nádrže
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Nastavitelný volant
- Zametací funkce
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu