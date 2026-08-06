Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB

Velký plošný výkon díky pojezdové rychlosti 10 km/h, kartáčové hlavě 120 cm a nádržím 260 l: podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 260 RI Bp pro práci v náročných podmínkách.

Mycí stroj s odsáváním s posedem B 260 RI Bp se postará o vynikající odsávání díky nově vyvinuté sací liště s optimalizovaným průtokem vzduchu i právě tak díky nově koncipované kartáčové hlavě s válcovou technikou s integrovanou funkcí zametání hrubých nečistot – zcela bez předzametání. Stroj vybavený dvěma neopotřebitelnými Ec turbínami, funkcí Auto-Fill pro úsporu času při plnění nádrže na čistou vodu o objemu 260 litrů, manuálním systémem vyplachování nádrže, postranními kartáči, pracovním světlem a systémem dávkování čisticího prostředku Dose je navíc speciálně koncipován pro ty nejtvrdší průmyslové podmínky, což doplňuje například koš na hrubé nečistoty z ušlechtilé oceli a masivní rám. Jízdní rychlost až 10 km/h a pracovní šířka 120 centimetrů umožňují velký plošný výkon v krátké době. Při jízdě do zatáček stroj automaticky optimalizuje nanášení vody, přičemž sensor úhlu natočení kola zajišťuje maximální bezpečnost, jelikož zbrzdí stroj při vysoké rychlosti.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB: Nově vyvinutá hlava s technikou válcových kartáčů
Nově vyvinutá hlava s technikou válcových kartáčů
Podstatně lepší výsledek zametání a zamezení ucpání sací lišty. Rychlý výměna válců bez použití nářadí. Velmi dobré výsledky čištění.
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB: Rychlost pojezdu 10 km/h
Rychlost pojezdu 10 km/h
Umožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty. Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách. Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB: 2 turbíny v rámci sériové výbavy
2 turbíny v rámci sériové výbavy
Vynikající výsledky odsávání na všech podkladech. Neopotřebitelné Ec turbíny. Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.
Svařovaná průmyslová sací lišta
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Robustní paralelní vedení s funkcí vyhnutí u překážek.
Systém dávkování čisticího prostředku "DOSE"
  • Šetří čisticí prostředek.
  • Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
  • Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Kartáčová hlava s válcovými kartáči s integrovanou zametací jednotkou
  • Úspora času díky integrovanému předzametání hrubých nečistot
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (cm) 120
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1420
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1420
Pracovní šířka sání (cm) 114
Nádrž čistá/špinavá voda ( ) 260 / 260
Nádoba na odpad (l) 32
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 12000
Plošný výkon praktický (m²) 8400
Baterie (V) 36
Rychlost jízdy (km/h) max. 10
Stoupavost (%) max. 15
Počet otáček kartáčů (rpm) 1250
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 150 / 168
Šířka otáčení uličky (cm) 212
Spotřeba vody (l/min) max. 9
Hladina hluku (dB(A)) 73
Maximální povolená hmotnost (kg) 1840
Hmotnost bez příslušenství (kg) 696
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2000 x 1380 x 1570

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • Postranní kartáč
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Nastavitelný volant
  • Zametací funkce
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB
Podlahový mycí stroj B 260 RI Bp+R120+ DOSE+SB

Videa

Oblasti použití
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky