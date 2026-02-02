Podlahový mycí stroj B 300 R I D

Kombinovaný stroj s posedem s dieselovým pohonem B 300 RI je výkonnou kombinací podlahového mycího stroje s odsáváním a zametacího stroje s pracovní šířkou až 1755 mm.

Díky zvlášť velkému válcovému kartáči se stane z podlahového mycího stroje s posedem kombinovaný stroj 300 RI Diesel, který dovoluje mytí s odsáváním a zametání v jednom pracovním kroku. S dieselovým pohonem, velkou nádrží na vodu (300 litrů) a pracovní šířkou až 1755 centimetrů je ideální pro údržbové a základní čištění velkých ploch. Vyvýšená a pohodlná poloha řidiče umožňuje velmi dobrý přehled. Komfortní je také vyprazdňování vrchem, které usnadňuje likvidaci zameteného odpadu, i volitelné postranní kartáče nebo boční mycí hlavy, které dovolují čištění až ke krajům stěn a v rozích, zatímco široká, zahnutá sací lišta se stará o prvotřídní odsávání. I tvrdší pracovní úkoly zvládne robustní stroj s masivním ocelovým rámem bez problémů.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 300 R I D: Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
Dvojitá produktivita člověka i stroje. Poloviční pracovní doba. Předzametání není nutné.
Podlahový mycí stroj B 300 R I D: Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
Komfortní pro uživatele. Žádný přímý kontakt s nečistotami. Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Podlahový mycí stroj B 300 R I D: Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů. Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h. Chrání zařízení a objekt.
Zvýšený posed řidiče
  • Velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
  • Flexibilní manipulace.
Úsporný, spalovací naftový motor
  • Dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
  • Nezávislé čištění.
  • Flexibilní čištění.
Masivní ocelový rám
  • Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
Ohnutá sací lišta
  • Velmi dobré odsávání, i v úzkých zatáčkách.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 1045 - 1755
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1755
Pracovní šířka sání (mm) 1440
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 300 / 300
Nádoba na odpad (l) 180
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 16550
Plošný výkon praktický (m²/h) 12400
Typ baterií startovací baterie
Baterie (V/Ah) 12 / 80
Stoupavost (%) 12
Počet otáček kartáčů (rpm) 460 - 460
Přítlak kartáčů (kg) 25 - 150
Spotřeba vody (l/min) max. 12
Hladina hluku (dB(A)) 92
Maximální povolená hmotnost (kg) 2635
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Zametací funkce
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj B 300 R I D
Oblasti použití
  • Patrová parkoviště
  • I pro nasazení v otevřených halách, venkovních skladech, nakládacích rampách a stavbách
  • Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy
  • Ideálně se hodí také pro logistické operace, například pro čištění skladů
  • Maloobchod
