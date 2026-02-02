Podlahový mycí stroj B 300 R I D
Kombinovaný stroj s posedem s dieselovým pohonem B 300 RI je výkonnou kombinací podlahového mycího stroje s odsáváním a zametacího stroje s pracovní šířkou až 1755 mm.
Díky zvlášť velkému válcovému kartáči se stane z podlahového mycího stroje s posedem kombinovaný stroj 300 RI Diesel, který dovoluje mytí s odsáváním a zametání v jednom pracovním kroku. S dieselovým pohonem, velkou nádrží na vodu (300 litrů) a pracovní šířkou až 1755 centimetrů je ideální pro údržbové a základní čištění velkých ploch. Vyvýšená a pohodlná poloha řidiče umožňuje velmi dobrý přehled. Komfortní je také vyprazdňování vrchem, které usnadňuje likvidaci zameteného odpadu, i volitelné postranní kartáče nebo boční mycí hlavy, které dovolují čištění až ke krajům stěn a v rozích, zatímco široká, zahnutá sací lišta se stará o prvotřídní odsávání. I tvrdší pracovní úkoly zvládne robustní stroj s masivním ocelovým rámem bez problémů.
Charakteristické znaky a výhody
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním krokuDvojitá produktivita člověka i stroje. Poloviční pracovní doba. Předzametání není nutné.
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchemKomfortní pro uživatele. Žádný přímý kontakt s nečistotami. Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách strojeRozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů. Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h. Chrání zařízení a objekt.
Zvýšený posed řidiče
- Velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
- Flexibilní manipulace.
Úsporný, spalovací naftový motor
- Dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
- Nezávislé čištění.
- Flexibilní čištění.
Masivní ocelový rám
- Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
Ohnutá sací lišta
- Velmi dobré odsávání, i v úzkých zatáčkách.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|1045 - 1755
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1755
|Pracovní šířka sání (mm)
|1440
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|300 / 300
|Nádoba na odpad (l)
|180
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|16550
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|12400
|Typ baterií
|startovací baterie
|Baterie (V/Ah)
|12 / 80
|Stoupavost (%)
|12
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|460 - 460
|Přítlak kartáčů (kg)
|25 - 150
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 12
|Hladina hluku (dB(A))
|92
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|2635
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Zametací funkce
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Patrová parkoviště
- I pro nasazení v otevřených halách, venkovních skladech, nakládacích rampách a stavbách
- Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy
- Ideálně se hodí také pro logistické operace, například pro čištění skladů
- Maloobchod