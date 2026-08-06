Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý

Kombinovaný stroj s posedem s dieselovým pohonem B 300 RI Diesel s boční mycí hlavou zametá a myje i s odsáváním v jednom pracovním kroku. Pro údržbové a základní čištění velkých ploch.

Boční mycí hlava namontovaná na pravé straně našeho kombinovaného stroje s posedem B 300 RI Diesel, extra velký válcový kartáč a nádrž na vodu 300 litrů předurčují stroj k důkladnému čištění velkých ploch. Zahnutá a široká sací lišta garantuje velmi dobré odsávání, zatímco vyprazdňování vrchem představuje jednoduchou a mimořádně pohodlnou likvidaci zametených nečistot. Postranní mycí hlava je uložena na pružinách, což v případě kolize zamezuje poškozením a zároveň zvětšuje pracovní šířku na přibližně 1300 milimetrů a umožňuje také čištění do krajů v bezprostřední blízkosti stěn a rohů. Stroj s dieselovým pohonem pro časově úsporné mytí s odsáváním a zametáním v jednom pracovním kroku je mimořádně robustní a tím vhodný i do tvrdších pracovních podmínek. Uživatelé kromě toho profitují z vyvýšené pozice i jednoduché a pohodlné manipulace.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý: Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
Dvojitá produktivita člověka i stroje. Poloviční pracovní doba. Předzametání není nutné.
Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý: Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
Komfortní pro uživatele. Žádný přímý kontakt s nečistotami. Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý: Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů. Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h. Chrání zařízení a objekt.
Zvýšený posed řidiče
  • Velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
  • Flexibilní manipulace.
Masivní ocelový rám
  • Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
Ohnutá sací lišta
  • Velmi dobré odsávání, i v úzkých zatáčkách.
Úsporný, spalovací naftový motor
  • Dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
  • Nezávislé čištění.
  • Flexibilní čištění.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Pracovní šířka kartáčů (mm) 1045 - 1350
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1755
Pracovní šířka sání (mm) 1440
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 300 / 300
Nádoba na odpad (l) 180
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 16550
Plošný výkon praktický (m²/h) 12400
Typ baterií startovací baterie
Baterie (V/Ah) 12 / 80
Stoupavost (%) 12
Počet otáček kartáčů (rpm) 460
Přítlak kartáčů (kg) 25 - 150
Spotřeba vody (l/min) max. 12
Hladina hluku (dB(A)) 92
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2400 x 1570 x 1860

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Zametací funkce
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý
Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý
Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý
Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý

Videa

Oblasti použití
  • Patrová parkoviště
  • I pro nasazení v otevřených halách, venkovních skladech, nakládacích rampách a stavbách
  • Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy
  • Maloobchod
  • Ideálně se hodí také pro logistické operace, například pro čištění skladů
Příslušenství
Čisticí prostředky