Podlahový mycí stroj B 300 R I D + SSD pravý
Kombinovaný stroj s posedem s dieselovým pohonem B 300 RI Diesel s boční mycí hlavou zametá a myje i s odsáváním v jednom pracovním kroku. Pro údržbové a základní čištění velkých ploch.
Boční mycí hlava namontovaná na pravé straně našeho kombinovaného stroje s posedem B 300 RI Diesel, extra velký válcový kartáč a nádrž na vodu 300 litrů předurčují stroj k důkladnému čištění velkých ploch. Zahnutá a široká sací lišta garantuje velmi dobré odsávání, zatímco vyprazdňování vrchem představuje jednoduchou a mimořádně pohodlnou likvidaci zametených nečistot. Postranní mycí hlava je uložena na pružinách, což v případě kolize zamezuje poškozením a zároveň zvětšuje pracovní šířku na přibližně 1300 milimetrů a umožňuje také čištění do krajů v bezprostřední blízkosti stěn a rohů. Stroj s dieselovým pohonem pro časově úsporné mytí s odsáváním a zametáním v jednom pracovním kroku je mimořádně robustní a tím vhodný i do tvrdších pracovních podmínek. Uživatelé kromě toho profitují z vyvýšené pozice i jednoduché a pohodlné manipulace.
Charakteristické znaky a výhody
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním krokuDvojitá produktivita člověka i stroje. Poloviční pracovní doba. Předzametání není nutné.
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchemKomfortní pro uživatele. Žádný přímý kontakt s nečistotami. Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách strojeRozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů. Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h. Chrání zařízení a objekt.
Zvýšený posed řidiče
- Velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
- Flexibilní manipulace.
Masivní ocelový rám
- Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
Ohnutá sací lišta
- Velmi dobré odsávání, i v úzkých zatáčkách.
Úsporný, spalovací naftový motor
- Dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
- Nezávislé čištění.
- Flexibilní čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|1045 - 1350
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1755
|Pracovní šířka sání (mm)
|1440
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|300 / 300
|Nádoba na odpad (l)
|180
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|16550
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|12400
|Typ baterií
|startovací baterie
|Baterie (V/Ah)
|12 / 80
|Stoupavost (%)
|12
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|460
|Přítlak kartáčů (kg)
|25 - 150
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 12
|Hladina hluku (dB(A))
|92
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2400 x 1570 x 1860
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Zametací funkce
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Patrová parkoviště
- I pro nasazení v otevřených halách, venkovních skladech, nakládacích rampách a stavbách
- Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy
- Maloobchod
- Ideálně se hodí také pro logistické operace, například pro čištění skladů