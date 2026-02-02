Podlahový mycí stroj B 300 R I LGP + SB pravý

Kombinovaný stroj s posedem a pohonem na zkapalnělý plyn B 300 RI LPG je vybavený na své pravé straně postranním kartáčem, který rozšiřuje pracovní šířku na celkem cca 1350 mm.

Kombinovaný stroj s posedem B 300 RI LPG s ekologickým pohonem na zkapalněný plyn přesvědčí při základním a údržbovém čištění velkých ploch i díky postrannímu kartáči na pravé straně, jelikož tak stroj dosáhne pracovní šířky až 1350 milimetrů. Pružně uložený postranní kartáč montovaný na pravé straně zamezí škodám v případě kolize a umožní čištění k okrajům stěn a v rozích. Extra velký válcový kartáč, 300 l nádrž na vodu i široká a zahnutá sací lišta se postarají o časově úsporné a efektivní zametání a mytí s odsáváním v jednom pracovním kroku a plošný výkon až 16.550 m²/h. Zametené nečistoty obsluha následně zcela jednoduše a pohodlně zlikviduje vrchním vyprázdněním. Navíc je tento odolný stroj B 300 RI LPG vhodný díky svému masivnímu ocelovému rámu i pro práci v náročných podmínkách.

Charakteristické znaky a výhody
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
Dvojitá produktivita člověka i stroje. Poloviční pracovní doba. Předzametání není nutné.
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
Komfortní pro uživatele. Žádný přímý kontakt s nečistotami. Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů. Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h. Chrání zařízení a objekt.
Zvýšený posed řidiče
  • Velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
  • Flexibilní manipulace.
Masivní ocelový rám
  • Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
Ohnutá sací lišta
  • Velmi dobré odsávání, i v úzkých zatáčkách.
Úsporný spalovací motor na zkapalněný plyn (LPG)
  • Dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
  • Použitelný i ve vnitřních prostorech.
  • Nezávislé čištění.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu LPG
Pracovní šířka kartáčů (mm/ ) 1045 / 1400
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1755
Pracovní šířka sání (mm) 1440
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 300 / 300
Nádoba na odpad (l) 180
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 16550
Plošný výkon praktický (m²/h) 12400
Typ baterií startovací baterie
Baterie (V/Ah) 12 / 80
Stoupavost (%) 12
Počet otáček kartáčů (rpm) 460
Přítlak kartáčů (kg) 25 - 150
Spotřeba vody (l/min) max. 12
Hladina hluku (dB(A)) 87
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1794
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2500 x 1600 x 1850

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • Postranní kartáč

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Zametací funkce
  • Systém dvou nádrží
Videa

