Podlahový mycí stroj B 300 R I LGP + SB pravý
Kombinovaný stroj s posedem a pohonem na zkapalnělý plyn B 300 RI LPG je vybavený na své pravé straně postranním kartáčem, který rozšiřuje pracovní šířku na celkem cca 1350 mm.
Kombinovaný stroj s posedem B 300 RI LPG s ekologickým pohonem na zkapalněný plyn přesvědčí při základním a údržbovém čištění velkých ploch i díky postrannímu kartáči na pravé straně, jelikož tak stroj dosáhne pracovní šířky až 1350 milimetrů. Pružně uložený postranní kartáč montovaný na pravé straně zamezí škodám v případě kolize a umožní čištění k okrajům stěn a v rozích. Extra velký válcový kartáč, 300 l nádrž na vodu i široká a zahnutá sací lišta se postarají o časově úsporné a efektivní zametání a mytí s odsáváním v jednom pracovním kroku a plošný výkon až 16.550 m²/h. Zametené nečistoty obsluha následně zcela jednoduše a pohodlně zlikviduje vrchním vyprázdněním. Navíc je tento odolný stroj B 300 RI LPG vhodný díky svému masivnímu ocelovému rámu i pro práci v náročných podmínkách.
Charakteristické znaky a výhody
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním krokuDvojitá produktivita člověka i stroje. Poloviční pracovní doba. Předzametání není nutné.
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchemKomfortní pro uživatele. Žádný přímý kontakt s nečistotami. Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách strojeRozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů. Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h. Chrání zařízení a objekt.
Zvýšený posed řidiče
- Velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
- Flexibilní manipulace.
Masivní ocelový rám
- Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
Ohnutá sací lišta
- Velmi dobré odsávání, i v úzkých zatáčkách.
Úsporný spalovací motor na zkapalněný plyn (LPG)
- Dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
- Použitelný i ve vnitřních prostorech.
- Nezávislé čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|LPG
|Pracovní šířka kartáčů (mm/ )
|1045 / 1400
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1755
|Pracovní šířka sání (mm)
|1440
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|300 / 300
|Nádoba na odpad (l)
|180
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|16550
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|12400
|Typ baterií
|startovací baterie
|Baterie (V/Ah)
|12 / 80
|Stoupavost (%)
|12
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|460
|Přítlak kartáčů (kg)
|25 - 150
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 12
|Hladina hluku (dB(A))
|87
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1794
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Zametací funkce
- Systém dvou nádrží
