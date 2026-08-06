Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý

Ekologický pohon na zkapalnělý plyn i boční mycí hlava montovaná na pravé straně jsou velké přednosti našeho kombinovaného stroje s posedem B 300 RI LPG. Vyčistí až 16.550 m² za hodinu.

S ekonomickým provozem, robustní při práci, efektivní při čištění: Náš kombinovaný stroj s posedem B 300 RI LPG s boční mycí hlavou ohromí plošným výkonem až 16.550 m²/h a představuje tak ideální volbu pro základní a údržbové čištění velkých ploch. Boční mycí hlava je montována vpravo a uložena na pružinách pro zajištění bezpečnosti v případě kolize, přičemž se i postará o velkorysou pracovní šířku 1300 milimetrů. Navíc umožňuje čištění ke krajům a v rozích a zajistí díky extra velkému válcovému kartáči, 300 l nádrži na vodu a vynikajícímu odsávání širokou a zahnutou sací lištou mimořádně časově úsporné mytí s odsáváním a zametáním v jediném kroku. Úsporný pohon a velkorysý objem nádrže přitom garantují dlouhé pracovní intervaly bez přerušení, zatímco výhody jako komfortní vyprazdňování vrchem pro likvidaci zametených nečistot kromě toho zpříjemní práci obsluze stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý: Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
Dvojitá produktivita člověka i stroje. Poloviční pracovní doba. Předzametání není nutné.
Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý: Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
Komfortní pro uživatele. Žádný přímý kontakt s nečistotami. Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý: Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů. Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h. Chrání zařízení a objekt.
Zvýšený posed řidiče
  • Velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
  • Flexibilní manipulace.
Masivní ocelový rám
  • Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
Ohnutá sací lišta
  • Velmi dobré odsávání, i v úzkých zatáčkách.
Úsporný spalovací motor na zkapalněný plyn (LPG)
  • Dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
  • Použitelný i ve vnitřních prostorech.
  • Nezávislé čištění.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu LPG
Pracovní šířka kartáčů (mm/ ) 1045 / 1350
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1755
Pracovní šířka sání (mm) 1440
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 300 / 300
Nádoba na odpad (l) 180
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 16550
Plošný výkon praktický (m²/h) 12400
Typ baterií startovací baterie
Baterie (V/Ah) 12 / 80
Stoupavost (%) 12
Počet otáček kartáčů (rpm) 460
Přítlak kartáčů (kg) 25 - 150
Spotřeba vody (l/min) max. 12
Hladina hluku (dB(A)) 87
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1794
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2720 x 1720 x 2050

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Zametací funkce
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý
Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý
Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý
Podlahový mycí stroj B 300 R I LPG + SSD pravý

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