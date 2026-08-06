Podlahový mycí stroj B 300 RI Bp + SB
Ekologické čištění v jediném pracovním kroku: B 300 RI Bp bez emisí s 300 l nádrží na čistou vodu a špinavou vodu zametá a myje současně.
Kombinovaný stroj s posedem B 300 RI Bp s ekologickým provozem přesvědčí při základním a údržbovém čištění velkých ploch. Postranní kartáč s pružinovými ložisky montovaný na pravé straně zamezí škodám v případě kolize a postará se o čištění k okrajům stěn a v rozích. Druhý postranní kartáč lze doobjednat. Objemná 300 l nádrž na vodu, dva velké válcové kartáče a široká, zahnutá sací lišta umožňují časově úsporné a efektivní zametání a mytí s odsáváním v jednom pracovním kroku s plošným výkonem až 14.000 m²/h. Zametené nečistoty obsluha stroje následně velmi jednoduše a pohodlně zlikviduje vyprázdněním vrchem. Kromě toho je stroj B 300 RI Bp díky svému masivnímu ocelovému rámu vhodný i do náročnějších podmínek. Ochranný rám a práškový lak se postarají o vynikající odolnost proti rzi.
Charakteristické znaky a výhody
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Chrání zařízení a objekt.
- Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost.
Ekologický bateriový pohon
- Tiché čištění.
- Chrání zdraví a životní prostředí.
- Na jedno nabití baterie až 40.000 m².
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|1045 - 1350
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1755
|Pracovní šířka sání (mm)
|1440
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|300 / 300
|Nádoba na odpad (l)
|180
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 14000
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|10500
|Baterie (V/Ah)
|36 / 805
|Výdrž baterie (h)
|cca 4
|Stoupavost (%)
|12
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|460
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 12
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1459
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní kartáč
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Integrované zametací zařízení
- Zametací funkce
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění interiéru kontejnerů a nádrží v dopravě a logistice, v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu.
- Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy