Podlahový mycí stroj B 300 RI Bp + SB

Ekologické čištění v jediném pracovním kroku: B 300 RI Bp bez emisí s 300 l nádrží na čistou vodu a špinavou vodu zametá a myje současně.

Kombinovaný stroj s posedem B 300 RI Bp s ekologickým provozem přesvědčí při základním a údržbovém čištění velkých ploch. Postranní kartáč s pružinovými ložisky montovaný na pravé straně zamezí škodám v případě kolize a postará se o čištění k okrajům stěn a v rozích. Druhý postranní kartáč lze doobjednat. Objemná 300 l nádrž na vodu, dva velké válcové kartáče a široká, zahnutá sací lišta umožňují časově úsporné a efektivní zametání a mytí s odsáváním v jednom pracovním kroku s plošným výkonem až 14.000 m²/h. Zametené nečistoty obsluha stroje následně velmi jednoduše a pohodlně zlikviduje vyprázdněním vrchem. Kromě toho je stroj B 300 RI Bp díky svému masivnímu ocelovému rámu vhodný i do náročnějších podmínek. Ochranný rám a práškový lak se postarají o vynikající odolnost proti rzi.

Charakteristické znaky a výhody
Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku
  • Dvojitá produktivita člověka i stroje.
  • Poloviční pracovní doba.
  • Předzametání není nutné.
Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem
  • Komfortní pro uživatele.
  • Žádný přímý kontakt s nečistotami.
  • Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.
Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje
  • Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
  • Chrání zařízení a objekt.
  • Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost.
Ekologický bateriový pohon
  • Tiché čištění.
  • Chrání zdraví a životní prostředí.
  • Na jedno nabití baterie až 40.000 m².
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Pracovní šířka kartáčů (mm) 1045 - 1350
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1755
Pracovní šířka sání (mm) 1440
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 300 / 300
Nádoba na odpad (l) 180
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 14000
Plošný výkon praktický (m²/h) 10500
Baterie (V/Ah) 36 / 805
Výdrž baterie (h) cca 4
Stoupavost (%) 12
Počet otáček kartáčů (rpm) 460
Spotřeba vody (l/min) max. 12
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1459
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2500 x 1600 x 1850

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • Postranní kartáč

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Parkovací brzda
  • Integrované zametací zařízení
  • Zametací funkce
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
Podlahový mycí stroj B 300 RI Bp + SB
Podlahový mycí stroj B 300 RI Bp + SB
Podlahový mycí stroj B 300 RI Bp + SB

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění interiéru kontejnerů a nádrží v dopravě a logistice, v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu.
  • Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy
Příslušenství
Čisticí prostředky