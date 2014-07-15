Podlahový mycí stroj BD 50/40 RS Bp Pack

Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s kotoučovou technikou, pracovní šířkou 51 nebo 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modem-eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.

tento step-on podlahový mycí stroj nabízí manévrovatelnost jednostupňového stroje a rychlost jedoucího stroje. BD 50/40 RS je ideální stroj pro supermarkety, veřejné budovy, zdravotnictví a čištění smluv. Extrémně malý poloměr otáčení umožňuje zcela vyčistit i navíjené a těsné oblasti. Přesvědčivé jsou kompaktní design a enormní výkon. Senzační otočná stěrka. Stírací lišta se otáčí kolem kartáčové desky pro 100% úplné nasátí vody i v nejtěsnějších zatáčkách. Díky nastavitelnému ekologickému režimu lze provádět údržbu šetřící energii a zdroje s vynikajícími výsledky čištění. Environmentální aspekty jsou kombinovány s vysokým čisticím výkonem. Zadní kryt je zcela odepnutý pro snadný přístup k prostoru pro baterie a nabíjení.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá obsluha
  • Snadné použití.
  • Stupeň eco!efficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.
Možnost automatického plnění
  • Stroj se jednoduše napojí na vodovodní síť. Jakmile je stroj zcela naplněný, přívod vody se automaticky vypne.
  • Spoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.
Dávkovací systém DS3
  • K zabránění předávkování. Volitelně k dispozici.
Úsporný režim Eco
  • Šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředky.
Kompaktní rozměry
  • Pro dobrou manévrovatelnost, vysoký plošný výkon a menší dodatečné čištění.
Jednoduchá výměna
  • Sací stěrky a kartáč lze vyměnit bez použití nářadí.
  • Sací lištu lze vyměnit v několika sekundách.
Jedinečný systém otáčení sacích lišt
  • Pro absorpci každé kapky vody v každém rohu.
Extrémní ovladatelnost
Kompaktní rozměry
Kompaktní konstrukce
  • Snadná přeprava a skladování.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 691
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 40 / 40
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 2805
Plošný výkon praktický (m²/h) 2000
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 36 / 76
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 230 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 20 / 26
Spotřeba vody (l/min) 1,5
Hladina hluku (dB(A)) 60
Příkon (W) max. 1080
Maximální povolená hmotnost (kg) 330
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1118 x 691 x 1316

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • vč. baterie a zabudované nabíječky

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 50/40 RS Bp Pack
Příslušenství
Čisticí prostředky