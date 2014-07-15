Podlahový mycí stroj BD 50/40 RS Bp Pack
Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s kotoučovou technikou, pracovní šířkou 51 nebo 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modem-eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.
tento step-on podlahový mycí stroj nabízí manévrovatelnost jednostupňového stroje a rychlost jedoucího stroje. BD 50/40 RS je ideální stroj pro supermarkety, veřejné budovy, zdravotnictví a čištění smluv. Extrémně malý poloměr otáčení umožňuje zcela vyčistit i navíjené a těsné oblasti. Přesvědčivé jsou kompaktní design a enormní výkon. Senzační otočná stěrka. Stírací lišta se otáčí kolem kartáčové desky pro 100% úplné nasátí vody i v nejtěsnějších zatáčkách. Díky nastavitelnému ekologickému režimu lze provádět údržbu šetřící energii a zdroje s vynikajícími výsledky čištění. Environmentální aspekty jsou kombinovány s vysokým čisticím výkonem. Zadní kryt je zcela odepnutý pro snadný přístup k prostoru pro baterie a nabíjení.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá obsluha
- Snadné použití.
- Stupeň eco!efficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.
Možnost automatického plnění
- Stroj se jednoduše napojí na vodovodní síť. Jakmile je stroj zcela naplněný, přívod vody se automaticky vypne.
- Spoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.
Dávkovací systém DS3
- K zabránění předávkování. Volitelně k dispozici.
Úsporný režim Eco
- Šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředky.
Kompaktní rozměry
- Pro dobrou manévrovatelnost, vysoký plošný výkon a menší dodatečné čištění.
Jednoduchá výměna
- Sací stěrky a kartáč lze vyměnit bez použití nářadí.
- Sací lištu lze vyměnit v několika sekundách.
Jedinečný systém otáčení sacích lišt
- Pro absorpci každé kapky vody v každém rohu.
Extrémní ovladatelnost
- Pro dobrou manévrovatelnost, vysoký plošný výkon a menší dodatečné čištění.
Kompaktní konstrukce
- Snadná přeprava a skladování.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|691
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|40 / 40
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|2805
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2000
|Typ baterií
|bezúdržbové
|Baterie (V/Ah)
|36 / 76
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Spotřeba vody (l/min)
|1,5
|Hladina hluku (dB(A))
|60
|Příkon (W)
|max. 1080
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|330
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- vč. baterie a zabudované nabíječky
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží