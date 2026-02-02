Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp

Plošný výkon až 2000 m2 za hodinu: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/70 R Classic s kotoučovým kartáčem. Baterie a nabíječku je třeba objednat zvlášť.

Extrémně snadná obsluha díky intuitivnímu ovládání je jedním z vynikajících znaků našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posedem BD 50/70 R Classic na bateriový pohon. Jeho kompaktní úzká konstrukce usnadňuje manipulaci a dopravu a postará se o obratnost a živost stroje. Tím je BD 50/70 R Classic z třídy 70litrových strojů skutečnou alternativou ručně vedených strojů. Smysluplné detaily jako systém Home Base s háky pro upevnění manuálních pomůcek, nebo právě tak volitelný držák pro pytel na nečistoty a mop pro předčištění doplňují koncept. Nezapomeňte prosím, že baterie a nabíječku musíte objednat zvlášť.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp: Jednoduchá obsluha
Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp: Technologie kotoučových kartáčů
Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů. Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce. Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp: Kompaktní a úzký design
Velmi obratný přístroj. Dobrý přehled na plochy určené k čištění. Snadná doprava.
Volitelné příslušenství: mop pro předčištění
  • Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
  • Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 70 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 2805
Plošný výkon praktický (m²/h) 2000
Baterie (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 13 / 20
Šířka otáčení uličky (mm) 1650
Spotřeba vody (l/min) max. 2,3
Příkon (W) 1400
Maximální povolená hmotnost (kg) 345
Hmotnost bez příslušenství (kg) 112
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
