Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack
Obratný podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem BD 50/70 R Bp Pack Classic se snadnou obsluhou na bateriový pohon s kotoučovým kartáčem. Baterie a vhodná nabíječka jsou součástí dodávky.
Díky své úzké a kompaktní konstrukci lze náš podlahový mycí stroj s posedem BD 50/70 R Bp Pack Classic na bateriový pohon s kotoučovými kartáči extrémně snadno ovládat a přepravovat - například i ve výtazích. Tím se stává cenově výhodný základní model, poháněný výkonnými 105 Ah bateriemi, skutečnou alternativou ručně vedených strojů (baterie a vhodná nabíječka jsou součástí dodávky). Snadná obsluha s intuitivními barevně kódovanými prvky dokáže právě tak snadno přesvědčit jako mnoho užitečných a chytrých detailů. Tak můžete sériově dodávaný systém Home-Base pro uložení manuálních pomůcek čištění dovybavit háky. Kromě toho doplňují koncept volitelný držák na pytel na odpadky a mop pro předčištění.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá obsluhaSamovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Technologie kotoučových kartáčůRobustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů. Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce. Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.
Kompaktní a úzký designVelmi obratný přístroj. Dobrý přehled na plochy určené k čištění. Snadná doprava.
Volitelné příslušenství: mop pro předčištění
- Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
- Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.
Lithium-ionové baterie volitelně k dodání
- Úspora času: v závislosti na nabíječce kompletně nabité během 2 hodin. Možné je i průběžné dobíjení.
- Daleko vyšší životnost v porovnání s olovnato-kyselinovými nebo gelovými bateriemi.
- Namísto obvyklých 80 procent u běžných baterií je k dispozici úplná kapacita.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|900
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|70 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|2805
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2000
|Baterie (V/Ah)
|24 / 105
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1650
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Příkon (W)
|1400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|345
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Baterie
- vč. baterie a nabíječky
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch