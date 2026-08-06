Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Atraktivní, bateriově napájený podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic. S objemem nádrže 70 l, hlavou kotoučového kartáče a lithium-iontovou baterií s dlouhou výdrží a kapacitou 90 Ah.
BD 50/70 R Classic Bp je kompaktní podlahový mycí stroj na baterie, který zaujme skvělým poměrem ceny a výkonu, dobrým čisticím výkonem, mnoha užitečnými detaily vybavení a velmi snadnou manipulací. Díky kompaktnímu designu je to seriózní alternativa k ručně vedenému stroji, aniž by se uživatel musel vzdát pohodlí. Barevně kódované ovládací prvky zajišťují obzvláště jednoduché ovládání, výkonný lithium-iontový akumulátor s dlouhou životností s kapacitou 90 Ah s možností rychlého a středního nabíjení zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Standardní základna Home Base, kterou lze vybavit háčky pro přenášení úklidových pomůcek, a také volitelným doplňkovým vybavením, jako je držák koše nebo předzametací mop, završuje jednoduchý, ale efektivnější koncept BD 50/70 R Classic Bp.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá obsluhaSamovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdržíDlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení. Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.
Technologie kotoučových kartáčůRobustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů. Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce. Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.
Kompaktní a úzký design
- Velmi obratný přístroj.
- Dobrý přehled na plochy určené k čištění.
- Snadná doprava.
Volitelné příslušenství: mop pro předčištění
- Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
- Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|70 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|2805
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2000
|Typ baterií
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Výdrž baterie (h)
|max. 2
|Doba nabíjení baterie (h)
|8
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1650
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Příkon (W)
|1400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|345
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|112
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Obsah balení
- Baterie
- vč. baterie a nabíječky
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
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