Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

Atraktivní, bateriově napájený podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic. S objemem nádrže 70 l, hlavou kotoučového kartáče a lithium-iontovou baterií s dlouhou výdrží a kapacitou 90 Ah.

BD 50/70 R Classic Bp je kompaktní podlahový mycí stroj na baterie, který zaujme skvělým poměrem ceny a výkonu, dobrým čisticím výkonem, mnoha užitečnými detaily vybavení a velmi snadnou manipulací. Díky kompaktnímu designu je to seriózní alternativa k ručně vedenému stroji, aniž by se uživatel musel vzdát pohodlí. Barevně kódované ovládací prvky zajišťují obzvláště jednoduché ovládání, výkonný lithium-iontový akumulátor s dlouhou životností s kapacitou 90 Ah s možností rychlého a středního nabíjení zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Standardní základna Home Base, kterou lze vybavit háčky pro přenášení úklidových pomůcek, a také volitelným doplňkovým vybavením, jako je držák koše nebo předzametací mop, završuje jednoduchý, ale efektivnější koncept BD 50/70 R Classic Bp.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení. Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Technologie kotoučových kartáčů
Technologie kotoučových kartáčů
Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů. Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce. Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.
Kompaktní a úzký design
  • Velmi obratný přístroj.
  • Dobrý přehled na plochy určené k čištění.
  • Snadná doprava.
Volitelné příslušenství: mop pro předčištění
  • Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
  • Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 70 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 2805
Plošný výkon praktický (m²/h) 2000
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 90
Výdrž baterie (h) max. 2
Doba nabíjení baterie (h) 8
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 13 / 20
Šířka otáčení uličky (mm) 1650
Spotřeba vody (l/min) max. 2,3
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) 1400
Maximální povolená hmotnost (kg) 345
Hmotnost bez příslušenství (kg) 112
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Obsah balení

  • Baterie
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

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