Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Kompaktní, velmi obratný podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic s nádrží o objemu 70 l, bezúdržbovou lithium-iontovou baterií (90 Ah) a výkonnou rychlonabíječkou.

Výkonný a bateriový: Díky své kompaktní a štíhlé konstrukci nabízí náš podlahový mycí stroj B 50/70 R Classic vysokou obratnost a manévrovatelnost, a proto se také velmi snadno přepravuje. Je vybaven výkonným lithium-iontovým akumulátorem s dlouhou životností a kapacitou 90 Ah, který lze kdykoli dobít, a nádrží o objemu 70 litrů, takže je možné i rozšířené použití při čištění podlah. Kromě toho umožňuje model BD 50/70 R Classic instalaci mnoha užitečných a volitelných detailů výbavy, jako je například základna Home Base s háčky pro přenášení ručního úklidového náčiní, mop na předmývání nebo držák na odpadkové koše.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení. Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Technologie kotoučových kartáčů
Technologie kotoučových kartáčů
Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů. Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce. Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.
Kompaktní a úzký design
  • Velmi obratný přístroj.
  • Dobrý přehled na plochy určené k čištění.
  • Snadná doprava.
Volitelné příslušenství: mop pro předčištění
  • Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
  • Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 850
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 70 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 2805
Plošný výkon praktický (m²/h) 2000
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 90
Výdrž baterie (h) max. 2
Doba nabíjení baterie (h) cca 2
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 13 / 20
Šířka otáčení uličky (mm) 1650
Spotřeba vody (l/min) max. 2,3
Hladina hluku (dB(A)) 66
Příkon (W) 1400
Maximální povolená hmotnost (kg) 345
Hmotnost bez příslušenství (kg) 112
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Obsah balení

  • Baterie
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

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