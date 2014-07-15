Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack
Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s válcovou technikou, pracovní šířkou 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modem-eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.
Velmi kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním BD 55/40 RS Bp Pack s výkonnými bateriemi 36 V kombinuje snadnou manipulaci stroje walk-behind s rychlostí stroje ride-on. Malý poloměr otáčení je cca 120 cm a umožňuje velmi vysoký plošný výkon i v klikatých oblastech. Vyvýšená pozice obsluhy přístroje nabízí nejlepší přehled. Efektivní válcová technika zaručuje vysoký výkon drhnutí a lepší čištění spár. Dokonce i odolnější nečistoty na strukturovaných plochách se dají lehce odstranit. Sací stěrky, kartáče a sací lišty se dají v okamžiku vyměnit bez jakéhokoliv nářadí. S vestavěnou zametací jednotkou je předchozí zametání již zbytečné. Stisknutím tlačítka se zaktivuje modus-eco přístroje. Tak lze při údržbovém úklidu ušetřit energii, čas, peníze i životní prostředí. Díky integrované nabíječce lze baterie nabíjet v jakékoliv standardní elektrické zásuvce. Přístroj je ideální pro oblast čištění budov a pro použití v supermarketech, průmyslových zařízeních, veřejných budovách nebo ve zdravotnických zařízeních.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní rozměryÚplný výhled začíná již 30 cm před špičkou vozidla. Pro čištění s výhledem. Kompaktní rozměry umožňují průjezd úzkými prostory i snadné uskladnění a přepravu.
S funkcí zametáníHrubé nečistoty jsou pojmuty 2 protiběžnými válci a zachyceny v nádrži na vysáté nečistoty. Hrubé nečistoty jsou předem pojmuty 2 válci, aby se neomezil výsledek vysávání.
Jednoduchá obsluhaSnadné použití. Stupeň eco!efficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.
Možnost automatického plnění
- Snadné připojení k vodovodní síti. Při úplném naplnení se přívod vody automaticky vypne.
- Spoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.
Úsporný režim Eco
- Šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředky.
Jednoduché obslužné prvky
- Pouhé 1 tlačítko pro všechna nastavení. Pro přehlednou a snadnou manipulaci a nízké náklady na školení.
Jednoduchá výměna
- Sací stěrky a kartáč lze vyměnit bez použití nářadí.
- Sací lištu lze vyměnit v několika sekundách.
Extrémní ovladatelnost
- Pro dobrou manévrovatelnost, vysoký plošný výkon a menší dodatečné čištění.
Kompletně otevírací
- Pro snadný přístup k nádrži na čistou a znečištěnou vodu i k bateriím.
- Nádrž na znečištěnou vodu lze zcela odejmout.
S baterií a nabíječkou
- Připraven k použití: včetně výkonných gelových baterií s odpovídající nabíječkou pro dlouhou životnost.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|550
|Pracovní šířka sání (mm)
|716
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|40 / 40
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|3025
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2200
|Typ baterií
|bezúdržbové
|Baterie (V/Ah)
|36 / 76
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1200
|Přítlak kartáčů (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Spotřeba vody (l/min)
|1,5
|Hladina hluku (dB(A))
|60
|Příkon (W)
|max. 1480
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|330
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Sací lišta, zahnutá
- vč. baterie a zabudované nabíječky
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Zametací funkce
- Systém dvou nádrží