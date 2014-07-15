Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack

Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s válcovou technikou, pracovní šířkou 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modem-eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.

Velmi kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním BD 55/40 RS Bp Pack s výkonnými bateriemi 36 V kombinuje snadnou manipulaci stroje walk-behind s rychlostí stroje ride-on. Malý poloměr otáčení je cca 120 cm a umožňuje velmi vysoký plošný výkon i v klikatých oblastech. Vyvýšená pozice obsluhy přístroje nabízí nejlepší přehled. Efektivní válcová technika zaručuje vysoký výkon drhnutí a lepší čištění spár. Dokonce i odolnější nečistoty na strukturovaných plochách se dají lehce odstranit. Sací stěrky, kartáče a sací lišty se dají v okamžiku vyměnit bez jakéhokoliv nářadí. S vestavěnou zametací jednotkou je předchozí zametání již zbytečné. Stisknutím tlačítka se zaktivuje modus-eco přístroje. Tak lze při údržbovém úklidu ušetřit energii, čas, peníze i životní prostředí. Díky integrované nabíječce lze baterie nabíjet v jakékoliv standardní elektrické zásuvce. Přístroj je ideální pro oblast čištění budov a pro použití v supermarketech, průmyslových zařízeních, veřejných budovách nebo ve zdravotnických zařízeních.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack: Kompaktní rozměry
Kompaktní rozměry
Úplný výhled začíná již 30 cm před špičkou vozidla. Pro čištění s výhledem. Kompaktní rozměry umožňují průjezd úzkými prostory i snadné uskladnění a přepravu.
Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack: S funkcí zametání
S funkcí zametání
Hrubé nečistoty jsou pojmuty 2 protiběžnými válci a zachyceny v nádrži na vysáté nečistoty. Hrubé nečistoty jsou předem pojmuty 2 válci, aby se neomezil výsledek vysávání.
Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Snadné použití. Stupeň eco!efficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.
Možnost automatického plnění
  • Snadné připojení k vodovodní síti. Při úplném naplnení se přívod vody automaticky vypne.
  • Spoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.
Úsporný režim Eco
  • Šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředky.
Jednoduché obslužné prvky
  • Pouhé 1 tlačítko pro všechna nastavení. Pro přehlednou a snadnou manipulaci a nízké náklady na školení.
Jednoduchá výměna
  • Sací stěrky a kartáč lze vyměnit bez použití nářadí.
  • Sací lištu lze vyměnit v několika sekundách.
Extrémní ovladatelnost
  • Pro dobrou manévrovatelnost, vysoký plošný výkon a menší dodatečné čištění.
Kompletně otevírací
  • Pro snadný přístup k nádrži na čistou a znečištěnou vodu i k bateriím.
  • Nádrž na znečištěnou vodu lze zcela odejmout.
S baterií a nabíječkou
  • Připraven k použití: včetně výkonných gelových baterií s odpovídající nabíječkou pro dlouhou životnost.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 550
Pracovní šířka sání (mm) 716
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 40 / 40
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 3025
Plošný výkon praktický (m²/h) 2200
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 36 / 76
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 230
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 1200
Přítlak kartáčů (kg/g/cm²) 24 / 315
Spotřeba vody (l/min) 1,5
Hladina hluku (dB(A)) 60
Příkon (W) max. 1480
Maximální povolená hmotnost (kg) 330
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1118 x 691 x 1316

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Sací lišta, zahnutá
  • vč. baterie a zabudované nabíječky

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Zametací funkce
  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack
Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack
Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack
Podlahový mycí stroj BR 55/40 RS Bp Pack
Příslušenství
Čisticí prostředky