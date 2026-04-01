Čistič schodů BD 17/5 C

Kompaktní podlahový mycí stroj BD 17/5 C, s diskovou technikou pro šamponování, leštění a krystalizaci různých malých oblastí, jako jsou schody nebo parapety.

Díky kompaktním rozměrům (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) lze síťový mycí stroj BD 17/5 C použít také v oblastech, kde klasické čisticí stroje nelze kvůli velikosti použít, a ruční čištění je stále drahé. Správci služeb, komerční nebo komunální uživatelé, kteří pracují v těchto oblastech, najdou v tomto stroji vhodné řešení. Snadno přístupné ovládací prvky na boku zaručují rychlou a pohodlnou manipulaci. S regulátorem otáček (0 - 450 ot / min) a odpovídajícím příslušenstvím může být stroj optimálně přizpůsoben každému čištění: například hluboké čištění, krystalizace nebo leštění tvrdých oblastí nebo šamponování koberců. Speciálně pro čištění schodiště je současné čištění vodorovných a svislých ploch příjemnou úlevou, která šetří čas, energii a náklady. Tělo stroje je vyrobeno z odolného plastu odolného proti nárazu. Kartáč disku nebo deska pohonu destičky lze snadno vyměnit během několika sekund. Díky dvěma držadlům lze bezpečně řídit a obsluhovat stroj o hmotnosti 5 kg.

Charakteristické znaky a výhody
Lehký a kompaktní
Vhodný pro malé plochy jako schody nebo parapety Pro snadnou přepravu
Regulace rychlosti
Uzpůsobení počtu otáček podle typu čištění.
Volitelně je k dispozici rohový kartáč
Pro práci v blízkosti okrajů. (Volitelně je k dispozici rohový kartáč pro současnou práci vodorovným i svislým směrem.)
Kvalitní součásti
  • Stroj je téměř bezúdržbový
Bohaté příslušenství k dispozici
  • Mnohostranné použití
  • Kartáče v různých tvrdostech a průměrech k dispozici. Také pro čištění koberců
  • Pady a unašeče padů pro hladké podlahy
Jednoduché obslužné prvky
  • Přehledná a snadná manipulace
Veškeré příslušenství lze rozebrat
  • Úspora místa
Možnost použití ve svislém i vodorovném směru
  • Větší flexibilita: čištění vodorovných (např. schody nebo parapety) a svislých ploch (např. čelní strany).
Nasazovací nádrž
  • Usnadňuje práci na přistání (volitelné)
Výměna kartáčů a unašečů
  • Rychlé a snadné uzpůsobení podle typu čištění
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Pracovní šířka kartáčů (mm) 170 - 200
Počet otáček kartáčů (rpm) 450
Hladina hluku (dB(A)) 69
Napětí (V) 220 - 230
Frekvence (Hz) 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 5,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 330 x 136 x 290

Vybavení

  • Nastavitelná rychlost kartáčů
  • Síťový provoz
  • není součástí dodávky se strojem: 2.5 l

Oblasti použití
  • Snadné čištění schodů
  • Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
  • Pro čištění v těsných prostorech
  • Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
