Čistič schodů BD 17/5 C
Kompaktní podlahový mycí stroj BD 17/5 C, s diskovou technikou pro šamponování, leštění a krystalizaci různých malých oblastí, jako jsou schody nebo parapety.
Díky kompaktním rozměrům (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) lze síťový mycí stroj BD 17/5 C použít také v oblastech, kde klasické čisticí stroje nelze kvůli velikosti použít, a ruční čištění je stále drahé. Správci služeb, komerční nebo komunální uživatelé, kteří pracují v těchto oblastech, najdou v tomto stroji vhodné řešení. Snadno přístupné ovládací prvky na boku zaručují rychlou a pohodlnou manipulaci. S regulátorem otáček (0 - 450 ot / min) a odpovídajícím příslušenstvím může být stroj optimálně přizpůsoben každému čištění: například hluboké čištění, krystalizace nebo leštění tvrdých oblastí nebo šamponování koberců. Speciálně pro čištění schodiště je současné čištění vodorovných a svislých ploch příjemnou úlevou, která šetří čas, energii a náklady. Tělo stroje je vyrobeno z odolného plastu odolného proti nárazu. Kartáč disku nebo deska pohonu destičky lze snadno vyměnit během několika sekund. Díky dvěma držadlům lze bezpečně řídit a obsluhovat stroj o hmotnosti 5 kg.
Charakteristické znaky a výhody
Lehký a kompaktníVhodný pro malé plochy jako schody nebo parapety Pro snadnou přepravu
Regulace rychlostiUzpůsobení počtu otáček podle typu čištění.
Volitelně je k dispozici rohový kartáčPro práci v blízkosti okrajů. (Volitelně je k dispozici rohový kartáč pro současnou práci vodorovným i svislým směrem.)
Kvalitní součásti
- Stroj je téměř bezúdržbový
Bohaté příslušenství k dispozici
- Mnohostranné použití
- Kartáče v různých tvrdostech a průměrech k dispozici. Také pro čištění koberců
- Pady a unašeče padů pro hladké podlahy
Jednoduché obslužné prvky
- Přehledná a snadná manipulace
Veškeré příslušenství lze rozebrat
- Úspora místa
Možnost použití ve svislém i vodorovném směru
- Větší flexibilita: čištění vodorovných (např. schody nebo parapety) a svislých ploch (např. čelní strany).
Nasazovací nádrž
- Usnadňuje práci na přistání (volitelné)
Výměna kartáčů a unašečů
- Rychlé a snadné uzpůsobení podle typu čištění
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|170 - 200
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|450
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Napětí (V)
|220 - 230
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|330 x 136 x 290
Vybavení
- Nastavitelná rychlost kartáčů
- Síťový provoz
- není součástí dodávky se strojem: 2.5 l
Oblasti použití
- Snadné čištění schodů
- Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
- Pro čištění v těsných prostorech
- Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken