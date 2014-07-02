Čistič eskalátorů BR 47/35 ESC Ep
Stroj na základní a udržovací čištění eskalátorů a pohyblivých chodníků s výkonem 2-3 eskalátory / pohyblivé chodníky za hodinu.
BR 47/35 ESC Ep čistí eskalátory resp. pojízdné chodníky zcela za provozu. Stroj se umístí v dolní části eskalátoru a trysky stříkají roztok čisticího prostředku na mycí kartáče, které čistí profil pojízdného chodníku resp. eskalátoru. V témže pracovním kroku je špinavá voda odsávána. Speciální kartáče absorbují vodu a transportují ji k sacím otvorům. Tvar kartáčové hlavy a motor kartáče umístěný ve středu umožňují práci se dvěma kartáčovými válci do krajů. Tak je eskalátor vyčištěn až do nejkrajnější drážky. Středicí kluzák ve střední části kartáčové hlavy zajišťuje bezpečné vedení stroje. BR 47/ 35 ESC je vhodný pro eskalátory a pojízdné chodníky různých výrobců. Nastavení na různé eskalátory je zajištěno výměnou čtyř různých sad vodicích hřebenů, které obepínají drážky ve stupních eskalátorů a těsní při odsávání.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádný sací výkon
Přizpůsobení danému eskalátoru
Pohodlné nastupování na zadní straně stroje během provozu
Výměna kartáčů a hřebenů bez použití nářadí
Kartáčová hlava se svěsí na eskalátor
Vysoká kvalita
Bez kmitavých vibrací
Silná sací turbína
Krátká kartáčová hlava
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|470
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|35 / 35
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|870 - 1090
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 1
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Obsah balení
- Čisticí kartáčky
- Sběrné kartáče
- Síťový provoz
Vybavení
- Sací motor: 800 W
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