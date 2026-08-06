Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/DUO C
Univerzální jednokotoučový stroj BDS 43/DUO C pro čištění, leštění a broušení různých typů podlah. Stroj zaujme vynikajícím klidným chodem při 150 nebo 300 ot./min.
Náš jednokotoučový stroj BDS 43/DUO C s pracovní šířkou 43 centimetrů, variabilní rychlostí otáčení (150 nebo 300 ot./min.) a výkonným 1500 W motorem umožňuje různé oblasti použití. Stroj je vhodný pro čištění tvrdých a elastických podlah a koberců, pro leštění různých povrchů a dokonce i pro broušení parket. BDS 43/DUO C přesvědčí vynikajícím klidným chodem. Také široká rukojeť podporuje jednoduchou manipulaci se strojem, takže jej bez problémů zvládnou i nezkušení nebo netrénovaní uživatelé.
Charakteristické znaky a výhody
Dvě rychlostiVolitelně 150 otáček/min. a 300 otáček/min. stisknutím sklopného spínače. Spínač je snadno dosažitelný na stupátku
Velmi tichýMůže být také použit v oblastech extrémně citlivých na hluk (jako jsou hotely, nemocnice nebo kanceláře).
Výkonný motorVelmi robustní provedení s dlouhou životností Vysoký točivý moment pro efektivní práci
Velmi nízký podvozek
- K čištění pod nábytkem a topnými tělesy
Velká kola
- Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti
- Lze zdolat i schody.
Rozmanité příslušenství
- Příslušenství přizpůsobené typu použití, jako např. nádrž, kartáče různé tvrdosti, unašeče, různé pady, pad z mikrovlákna, diamantový pad atd.
- Systematické čistění: pro každé použití pasující příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|430
|Pracovní výška (mm)
|90
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|150 - 300
|Přítlak kartáčů (kg)
|45
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Napětí (V)
|220
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|49,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|940 x 430 x 1070
Obsah balení
- Unašeč padů
Vybavení
- není součástí dodávky se strojem: 10 l
- Síťový provoz
Videa
Oblasti použití
- K čištění tvrdých, elastických a textilních podlahových krytin
- Ideální také pro leštění a broušení parket
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDS 43/DUO C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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