Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/DUO C

Univerzální jednokotoučový stroj BDS 43/DUO C pro čištění, leštění a broušení různých typů podlah. Stroj zaujme vynikajícím klidným chodem při 150 nebo 300 ot./min.

Náš jednokotoučový stroj BDS 43/DUO C s pracovní šířkou 43 centimetrů, variabilní rychlostí otáčení (150 nebo 300 ot./min.) a výkonným 1500 W motorem umožňuje různé oblasti použití. Stroj je vhodný pro čištění tvrdých a elastických podlah a koberců, pro leštění různých povrchů a dokonce i pro broušení parket. BDS 43/DUO C přesvědčí vynikajícím klidným chodem. Také široká rukojeť podporuje jednoduchou manipulaci se strojem, takže jej bez problémů zvládnou i nezkušení nebo netrénovaní uživatelé.

Charakteristické znaky a výhody
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/DUO C: Dvě rychlosti
Dvě rychlosti
Volitelně 150 otáček/min. a 300 otáček/min. stisknutím sklopného spínače. Spínač je snadno dosažitelný na stupátku
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/DUO C: Velmi tichý
Velmi tichý
Může být také použit v oblastech extrémně citlivých na hluk (jako jsou hotely, nemocnice nebo kanceláře).
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/DUO C: Výkonný motor
Výkonný motor
Velmi robustní provedení s dlouhou životností Vysoký točivý moment pro efektivní práci
Velmi nízký podvozek
  • K čištění pod nábytkem a topnými tělesy
Velká kola
  • Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti
  • Lze zdolat i schody.
Rozmanité příslušenství
  • Příslušenství přizpůsobené typu použití, jako např. nádrž, kartáče různé tvrdosti, unašeče, různé pady, pad z mikrovlákna, diamantový pad atd.
  • Systematické čistění: pro každé použití pasující příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Pracovní šířka kartáčů (mm) 430
Pracovní výška (mm) 90
Počet otáček kartáčů (rpm) 150 - 300
Přítlak kartáčů (kg) 45
Hladina hluku (dB(A)) 66
Napětí (V) 220
Frekvence (Hz) 50
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 49,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 940 x 430 x 1070

Obsah balení

  • Unašeč padů

Vybavení

  • není součástí dodávky se strojem: 10 l
  • Síťový provoz

Videa

Oblasti použití
  • K čištění tvrdých, elastických a textilních podlahových krytin
  • Ideální také pro leštění a broušení parket
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDS 43/DUO C

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.