Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/ Orbital C
Výkonný, robustní a všestranný: náš nový orbitální jednokotoučový stroj BDS 43 / Orbital C s kombinovanými orbitálními a rotačními pohyby pro maximální účinnost čištění.
Maximální účinnost čištění, velký rozsah aplikací, uživatelsky přívětivá manipulace: Náš nový orbitální jednokotoučový stroj BDS 43 / Orbital C zaujme zejména v oblasti čištění budov, ať už se jedná o kanceláře, maloobchod, nemocnice nebo školy. Inovativní technologie stroje kombinuje orbitální a rotační pohyby do stálých vibrací, což umožňuje mnohostranný rozsah použití, od hlubokého čištění, leštění a krystalizace až po lakování. Pracovní šířka 43 centimetrů umožňuje práci i v úzkých nebo zařízených prostorách.
Charakteristické znaky a výhody
Intuitivní a jednoduchá obsluhaSnadná a pohodlná manipulace. Velmi dobré vyvážení a klidný provoz Pomáhá předcházet provozním chybám.
režim otočné rukojetiZvyšuje tlak kartáče z 38 na 55 kilogramů. Vysoká účinnost čištění i v obtížných podmínkách. Snadná práce i ve stísněných prostorech.
Naklápěcí hlava 90 °Umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu padu. Zvyšuje pohodlí, vyhýbá se mokrým podložkám na podlahách.
Roto-orbitální pohyb
- Vynikající výsledek čištění s až o 50% kratší dobou čištění.
- Vynikající výsledky čištění na všech typech podlah.
- Snížené náklady na čištění a školení.
Výkonný motor
- Velmi robustní provedení s dlouhou životností
- Účinný při nejrůznějším použití.
- Nízké náklady na provoz a servis.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|430
|Pracovní výška (mm)
|100
|nádrž, čistá voda (l)
|12
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|60
|Přítlak kartáčů (kg)
|38 - 55
|Oscilace (O/min)
|1500
|Hladina hluku (dB(A))
|54
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|52,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1070 x 570 x 430
Obsah balení
- Nádrž: 12 l
- Unašeč padů
Vybavení
- Síťový provoz
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro kanceláře, výrobní závody, maloobchodní podniky, hotely, jídelny, nemocnice a školy
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDS 43/ Orbital C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.