Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/ Orbital C

Výkonný, robustní a všestranný: náš nový orbitální jednokotoučový stroj BDS 43 / Orbital C s kombinovanými orbitálními a rotačními pohyby pro maximální účinnost čištění.

Maximální účinnost čištění, velký rozsah aplikací, uživatelsky přívětivá manipulace: Náš nový orbitální jednokotoučový stroj BDS 43 / Orbital C zaujme zejména v oblasti čištění budov, ať už se jedná o kanceláře, maloobchod, nemocnice nebo školy. Inovativní technologie stroje kombinuje orbitální a rotační pohyby do stálých vibrací, což umožňuje mnohostranný rozsah použití, od hlubokého čištění, leštění a krystalizace až po lakování. Pracovní šířka 43 centimetrů umožňuje práci i v úzkých nebo zařízených prostorách.

Charakteristické znaky a výhody
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/ Orbital C: Intuitivní a jednoduchá obsluha
Intuitivní a jednoduchá obsluha
Snadná a pohodlná manipulace. Velmi dobré vyvážení a klidný provoz Pomáhá předcházet provozním chybám.
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/ Orbital C: režim otočné rukojeti
režim otočné rukojeti
Zvyšuje tlak kartáče z 38 na 55 kilogramů. Vysoká účinnost čištění i v obtížných podmínkách. Snadná práce i ve stísněných prostorech.
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/ Orbital C: Naklápěcí hlava 90 °
Naklápěcí hlava 90 °
Umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu padu. Zvyšuje pohodlí, vyhýbá se mokrým podložkám na podlahách.
Roto-orbitální pohyb
  • Vynikající výsledek čištění s až o 50% kratší dobou čištění.
  • Vynikající výsledky čištění na všech typech podlah.
  • Snížené náklady na čištění a školení.
Výkonný motor
  • Velmi robustní provedení s dlouhou životností
  • Účinný při nejrůznějším použití.
  • Nízké náklady na provoz a servis.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Pracovní šířka kartáčů (mm) 430
Pracovní výška (mm) 100
nádrž, čistá voda (l) 12
Počet otáček kartáčů (rpm) 60
Přítlak kartáčů (kg) 38 - 55
Oscilace (O/min) 1500
Hladina hluku (dB(A)) 54
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 52,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1070 x 570 x 430

Obsah balení

  • Nádrž: 12 l
  • Unašeč padů

Vybavení

  • Síťový provoz

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro kanceláře, výrobní závody, maloobchodní podniky, hotely, jídelny, nemocnice a školy
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDS 43/ Orbital C

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.