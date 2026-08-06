Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/ Orbital C Spray
Nový orbitální jednokotoučový stroj BDS 43 / Orbital C Spray je vhodný pro mnoho aplikací při čištění budov. Také pro hloubkové čištění koberců díky integrovaným rozprašovacím tryskám.
S pracovní šířkou 43 centimetrů a velkým rozsahem použití je náš nový orbitální jednokotoučový stroj BDS 43 / Orbital C Spray určen pro oblast čištění budov. Stroj kombinuje orbitální a rotační pohyby do stálých vibrací, čímž zvyšuje účinnost čištění na maximum. Kromě toho je stroj vybaven stříkacími tryskami, zejména pro čištění koberců, které distribuují požadované množství čisticího roztoku na velké plochy a kromě vynikajících výsledků čištění také umožňují krátké doby sušení. Pohyb: Robustní stroj je velmi tichý a robustní, což zaručuje vysokou uživatelskou přívětivost a práci bez únavy - ať už při čištění, dekorování, leštění nebo krystalizaci.
Charakteristické znaky a výhody
Intuitivní a jednoduchá obsluhaSnadná a pohodlná manipulace. Velmi dobré vyvážení a klidný provoz Pomáhá předcházet provozním chybám.
režim otočné rukojetiZvyšuje tlak kartáče z 38 na 55 kilogramů. Vysoká účinnost čištění i v obtížných podmínkách. Snadná práce i ve stísněných prostorech.
Integrované, nastavitelné rozprašovací tryskyPro přesný průtok vody a vysoký plošný výkon. Vynikající výsledek čištění a krátké doby schnutí.
Roto-orbitální pohyb
- Vynikající výsledek čištění s až o 50% kratší dobou čištění.
- Vynikající výsledky čištění na všech typech podlah.
- Snížené náklady na čištění a školení.
Naklápěcí hlava 90 °
- Umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu padu.
- Zvyšuje pohodlí, vyhýbá se mokrým podložkám na podlahách.
Výkonný motor
- Velmi robustní provedení s dlouhou životností
- Účinný při nejrůznějším použití.
- Nízké náklady na provoz a servis.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|430
|Pracovní výška (mm)
|100
|nádrž, čistá voda (l)
|12
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|60
|Přítlak kartáčů (kg)
|38 - 55
|Oscilace (O/min)
|1500
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|54,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 520 x 1070
Obsah balení
- Nádrž: 12 l
- Unašeč padů
Vybavení
- Síťový provoz
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro kanceláře, výrobní závody, maloobchodní podniky, hotely, jídelny, nemocnice a školy
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDS 43/ Orbital C Spray
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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