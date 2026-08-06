Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDP 43/400 C
Náš pohodlný a výkonný jednokotoučový stroj BDP 43/400 C přesvědčí díky vysoké rychlosti otáčení 400 ot./min rychlými a důkladnými výsledky práce při čištění a leštění.
Perfektní pro rychlé a důkladné čištění a leštění tvrdých a elastických podlahových krytin: Náš pohodlný a výkonný jednokotoučový stroj BDP 43/400 C přesvědčí vysokou rychlostí otáčení 400 ot./min. a zároveň nízkou provozní hlučností. Kromě toho lze vysokorychlostní stroj použít i pro nanášení ošetřovacích prostředků na dřevěné podlahy. Aby se zabránilo možnému rozptylu prachu při práci, je jako volitelné vybavení k dispozici snadno instalovatelná odsávací jednotka včetně prstence. Držák padů je standardně součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlý, vysokorychlostní jednokotoučový stroj se 400 ot./min
- Velmi klidný chod při současně vysokém plošném výkonu
- Pro vynikající výsledky leštění
Integrovaná zásuvka
- Pro připojení odsávací jednotky, která snižuje tvorbu prachu.
- Bez nutnosti vedení dodatečného kabelu - pro efektivní práci
Velká kola
- Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti
- Pohodlné přenášení po schodech
- Transportovatelný i v parkovací pozici
Velmi tichý
- Může být také použit v oblastech extrémně citlivých na hluk (jako jsou hotely, nemocnice nebo kanceláře).
Velmi nízký podvozek
- K čištění pod nábytkem a topnými tělesy
Rozmanité příslušenství
- Příslušenství přizpůsobené typu použití, jako např. kartáče různé tvrdosti, unašeče, různé pady, odsávací jednotka atd.
- Systematické čistění: pro každé použití pasující příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|400
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|22
|Hladina hluku (dB(A))
|55
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|33,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|620 x 430 x 1230
Obsah balení
- Unašeč padů
Vybavení
- není součástí dodávky se strojem: 12 l
- Síťový provoz
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro čištění a leštění tvrdých a elastických podlahových krytin
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDP 43/400 C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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