Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDP 43/400 C

Náš pohodlný a výkonný jednokotoučový stroj BDP 43/400 C přesvědčí díky vysoké rychlosti otáčení 400 ot./min rychlými a důkladnými výsledky práce při čištění a leštění.

Perfektní pro rychlé a důkladné čištění a leštění tvrdých a elastických podlahových krytin: Náš pohodlný a výkonný jednokotoučový stroj BDP 43/400 C přesvědčí vysokou rychlostí otáčení 400 ot./min. a zároveň nízkou provozní hlučností. Kromě toho lze vysokorychlostní stroj použít i pro nanášení ošetřovacích prostředků na dřevěné podlahy. Aby se zabránilo možnému rozptylu prachu při práci, je jako volitelné vybavení k dispozici snadno instalovatelná odsávací jednotka včetně prstence. Držák padů je standardně součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlý, vysokorychlostní jednokotoučový stroj se 400 ot./min
  • Velmi klidný chod při současně vysokém plošném výkonu
  • Pro vynikající výsledky leštění
Integrovaná zásuvka
  • Pro připojení odsávací jednotky, která snižuje tvorbu prachu.
  • Bez nutnosti vedení dodatečného kabelu - pro efektivní práci
Velká kola
  • Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti
  • Pohodlné přenášení po schodech
  • Transportovatelný i v parkovací pozici
Velmi tichý
  • Může být také použit v oblastech extrémně citlivých na hluk (jako jsou hotely, nemocnice nebo kanceláře).
Velmi nízký podvozek
  • K čištění pod nábytkem a topnými tělesy
Rozmanité příslušenství
  • Příslušenství přizpůsobené typu použití, jako např. kartáče různé tvrdosti, unašeče, různé pady, odsávací jednotka atd.
  • Systematické čistění: pro každé použití pasující příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Počet otáček kartáčů (rpm) 400
Přítlak kartáčů (g/cm²) 22
Hladina hluku (dB(A)) 55
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 33,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 620 x 430 x 1230

Obsah balení

  • Unašeč padů

Vybavení

  • není součástí dodávky se strojem: 12 l
  • Síťový provoz

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro čištění a leštění tvrdých a elastických podlahových krytin
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDP 43/400 C

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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