Leštící stroj BDP 50/1500 C
Ultra-High-Speed stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyšší produktivitu než běžné vysokorychlostní stroje při leštění hladkých lesklých podlah.
BDP 50/1500 C má působivě kompaktní rozměry a velmi snadno se s ním manévruje díky centrálnímu pomocnému oběžnému kolu. S rychlostí otáčení 1500 ot./min. poskytuje zařízení brilantní výsledky leštění. Jednoduché ovládací prvky zaručují intuitivní ovládání. Otočný kryt zabraňuje víření prachu. Prach se shromažďuje v 1litrovém recyklovatelném látkovém filtračním sáčku pomocí pasivního sacího systému. Stroj nevybočuje z kurzu a umožňuje jízdu v přímém směru na konzistentním základě, což znamená maximální produktivitu. Nastavitelná rukojeť zaručuje pohodlnou pracovní výšku a lze ji složit pro úsporu místa při skladování. Spoušť zabraňuje nechtěnému spuštění stroje – zařízení se zastaví, jakmile uvolníte rukojeť. Unášecí deska plovoucí podložky se automaticky přizpůsobí povrchu pod ní. Je odpružená a zaručuje optimální přítlak. Volitelná sada nástavců pro čištění sprejem zajišťuje, že čisticí prostředky jsou rozprašovány pouze tam, kde jsou potřeba.
Charakteristické znaky a výhody
Integrované odsávání prachu
- Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstával v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.
- Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.
Automatický přítlak
- Unašeč je odpružený. Přítlak se reguluje automaticky a zajišťuje tak rovnoměrný výsledek leštění.
- Lešticí pad doléhá svou celou plochou a kopíruje jakékoli nerovnosti podlahy.
Vysoká rychlost leštění
- 1500 ot./min zajistí rychle dobrý výsledek leštění.
Integrovaný podvozek
- Drží stopu - nevyjede z ní ani doprava či doleva - snadná manipulace.
Kompaktní
- Kompaktní BDP 50/1500 C je mimořádně obratný.
Motor s řemenovým pohonem
- Velmi tichý.
Napájení kabelem
- Dlouhé/ nepřerušované pracovní intervaly
Unašeč padů s centerlock
- Bezpečné a středové upevnění padu.
Středové vodicí kolo
- Pro práci při krajích - i směrem vpřed.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1500
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|4
|Hladina hluku (dB(A))
|56 - 61
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|35,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Obsah balení
- Unašeč padů
Vybavení
- Odsávání prachu
- Síťový provoz
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDP 50/1500 C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.