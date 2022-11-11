Čistota v automobilovém průmyslu

Mít vlastní auto je často srdeční záležitost. Takový zákazník si pak svůj vůz hýčká a dbá o jeho vzhled.

Zákazníci, milovníci aut nebo společnosti s flotilou reprezentativních vozů vyhledávají a za důležité považují kvalitní služby i ​​čisté reprezentativní prostředí – ať už při koupi vozu, při návštěvě dílny nebo při volbě autoservisu. Dosažení čistého prostředí v autosalonu, bazaru, dílně nebo ostatních službách spojeních s prodejem, provozem a servisem vozů zahrnuje širokou škálu náročných úkolů. Zde naleznete jak na ně.

Čištění v automobilovém průmyslu

Péče o oblasti automobilového průmyslu

Cleaning at workshops
Čistota v autosalonu
Čištění čerpacích stanic
Mycí zóny, automyčky

Vhodné produktové řady pro použití v automobilovém průmyslu

Zametací stroje / s odsáváním

Zametací stroje / s odsáváním

Podlahové mycí stroje

Podlahové mycí stroje

Profesionální vysavače

Profesionální vysavače

Extraktory/tepovače, čističe koberců

Extraktory/tepovače, čističe koberců

Parní čističe, parní vysavače

Parní čističe, parní vysavače

Vysokotlaké čističe (studenovodní, horkovodní)

Vysokotlaké čističe (studenovodní, horkovodní)

Manuální čištění (mopy, vozíky)

Manuální čištění (mopy, vozíky)

Mycí linky a systémy

Mycí linky a systémy

Dávkovače vody, automaty na vodu

Dávkovače vody, automaty na vodu

AKU technika na úpravu zeleně

AKU technika na úpravu zeleně

Okenní vysavače, aku stěrky

Okenní vysavače, aku stěrky

Čištění suchým ledem

Čištění suchým ledem

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