Čistota v automobilovém průmyslu
Mít vlastní auto je často srdeční záležitost. Takový zákazník si pak svůj vůz hýčká a dbá o jeho vzhled.
Zákazníci, milovníci aut nebo společnosti s flotilou reprezentativních vozů vyhledávají a za důležité považují kvalitní služby i čisté reprezentativní prostředí – ať už při koupi vozu, při návštěvě dílny nebo při volbě autoservisu. Dosažení čistého prostředí v autosalonu, bazaru, dílně nebo ostatních službách spojeních s prodejem, provozem a servisem vozů zahrnuje širokou škálu náročných úkolů. Zde naleznete jak na ně.
Péče o oblasti automobilového průmyslu
Vhodné produktové řady pro použití v automobilovém průmyslu
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