Čištění čerpací stanice

Na čerpacích stanicích je třeba provádět širokou škálu úklidových úkonů. Pokud však investujete do správné čisticí technologie, můžete efektivně dokončit požadovanou práci a své místo vždy udržovat čisté.

Čištění čerpacích stanic

Čištění čerpacích stanic

Čerpací stanice již nejsou pouze místa, kde nakupujete pohonné hmoty. Stali se místy setkávání, „rytířem v lesklé zbroji“, když doma není máslo ani mléko.

Aby se zákazníci cítili dobře, musí operátoři při úklidu jednat na mnoha frontách : Na provozovnách, ve venkovních prostorách, stravovacích prostorech, toaletách a umývárnách – je nutné zajistit čistotu všech prostor a dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Čištění čerpacích stanic proto zahrnuje velmi širokou škálu úkolů. Pokud si však pořídíte správné stroje a investujete do správné čisticí technologie, můžete svou čerpací stanici vyčistit efektivně a důkladně. Jedná se o investici, která ušetří spoustu času a rychle se vyplatí. I tak je v pravidelných intervalech nutné hloubkové čištění. Ale pokud budete neustále udržovat svá zařízení v čistotě, budete mít mnohem méně práce.

Úkoly čištění na čerpacích stanicích

Čištění nádvoří
Mycí systémy
Čištění mycích hal
Samoobslužný mycí systém
Čištění parkoviště
Čištění podlah v sanitárních prostorech pomocí mycího stroje
Čištění podlah v dílnách
Úklid kanceláře

Hrajte na jistotu: Dodržujte pravidla a předpisy

Na čerpacích stanicích jsou nebezpečné zóny pro lidi a životní prostředí např. od kapalných nebo plynných nebezpečných látek nebo pohonných hmot. Při činnostech v objektech čerpacích stanic je mimořádně důležitá bezpečnost a ochrana zdraví při práci a také ochrana životního prostředí. Proto je třeba při používání zařízení a čisticích prostředků dodržovat pravidla a předpisy profesních sdružení a příslušných ropných společností.

Vhodné produkty pro vaši oblast použití

Mít venkovní prostor bez nečistot je zásadní pro vytvoření celkového dojmu čistoty. Různé druhy nečistot se mohou v těchto oblastech rychle hromadit díky jejich rozsáhlému používání a neustálým vlivům povětrnostních vlivů. S výkonnými čisticími stroji je to pod kontrolou po celý rok.

Povrchy v toaletách mohou rychle usazovat nečistoty, a proto vyžadují důkladné čištění. To znamená, že je zabráněno nebezpečí uklouznutí, jsou odstraněny odolné nečistoty a jsou zajištěny hygienické podmínky. Speciální čisticí stroje tyto požadavky splňují.

Moderní čerpací stanice se staly prodejní plochou, kde se mnoho zákazníků může obsloužit a nakoupit různé produkty včetně potravin. Vzhledem k tomu, že se jedná pro stanice o důležitý zdroj příjmů a tato prodejní plocha slouží jako výkladní skříň čerpací stanice, měla by mít prodejna obzvláště vysoké nároky na údržbu a hygienu. Zejména je důležité zajistit, aby pracovní plochy v prostoru pro obsluhu pultu byly hygienické. Tato plocha by měla být pravidelně čištěna kvůli jejímu velmi častému používání.

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