Čištění čerpací stanice
Na čerpacích stanicích je třeba provádět širokou škálu úklidových úkonů. Pokud však investujete do správné čisticí technologie, můžete efektivně dokončit požadovanou práci a své místo vždy udržovat čisté.
Čištění čerpacích stanic
Čerpací stanice již nejsou pouze místa, kde nakupujete pohonné hmoty. Stali se místy setkávání, „rytířem v lesklé zbroji“, když doma není máslo ani mléko.
Aby se zákazníci cítili dobře, musí operátoři při úklidu jednat na mnoha frontách : Na provozovnách, ve venkovních prostorách, stravovacích prostorech, toaletách a umývárnách – je nutné zajistit čistotu všech prostor a dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Čištění čerpacích stanic proto zahrnuje velmi širokou škálu úkolů. Pokud si však pořídíte správné stroje a investujete do správné čisticí technologie, můžete svou čerpací stanici vyčistit efektivně a důkladně. Jedná se o investici, která ušetří spoustu času a rychle se vyplatí. I tak je v pravidelných intervalech nutné hloubkové čištění. Ale pokud budete neustále udržovat svá zařízení v čistotě, budete mít mnohem méně práce.
Úkoly čištění na čerpacích stanicích
Hrajte na jistotu: Dodržujte pravidla a předpisy
Na čerpacích stanicích jsou nebezpečné zóny pro lidi a životní prostředí např. od kapalných nebo plynných nebezpečných látek nebo pohonných hmot. Při činnostech v objektech čerpacích stanic je mimořádně důležitá bezpečnost a ochrana zdraví při práci a také ochrana životního prostředí. Proto je třeba při používání zařízení a čisticích prostředků dodržovat pravidla a předpisy profesních sdružení a příslušných ropných společností.