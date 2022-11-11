Tryskání suchým ledem v autodílnách
Otryskávání suchým ledem je účinný proces rozprašování částic pro odstranění odolných povlaků nečistot z řady podpůrných materiálů. Čištění suchým ledem se osvědčilo také v automobilových dílnách nebo opravnách, zejména na složitých a choulostivých površích – od čištění čalounění v autech po čištění motorového prostoru a restaurátorské práce na klasických autech. Hlavní výhodou této technologie je, že čistí bez zanechání zbytků, jako je odpadní voda, chemikálie nebo zbytky postřiků.
Motorový prostor, karoserie nebo interiér: Suchý led pro čištění choulostivých povrchů
Proč používat suchý led v dílnách?
Čištění špinavých autodílů, nástrojů a strojů je obvykle náročná práce a často vytváří velké množství nečistot. Je to proto, že metody jako pískování zanechávají sprejové činidlo, jako je písek a skleněný granulát. Po vyčištění dílů je často ještě třeba provést čištění.
S ohledem na to má suchý led pro autodílny a kondicionéry řadu výhod: Především lze tryskání suchým ledem použít bez jakékoli problémy ve všech aplikacích, kde je voda zakázána. To platí zejména pro citlivou elektroniku vozidla nebo při práci na karoserii cenných historických automobilů. To zabraňuje potenciálnímu poškození jemné elektroniky způsobené čištěním vodou, chrání součásti před korozivními chemikáliemi, chrání mechanické nástroje a odstraňuje odolné inkrustace bez zanechání zbytků.
Čištění suchým ledem dokonce poskytuje řešení pro úkoly, které byly dříve nemožné nebo mohlo být dosaženo pouze při zabírání velkého množství času. Tato metoda nejen odstraňuje zbytky žvýkaček a mastné skvrny, ale také dokáže bezvadně vyčistit palubní desky a vnitřek motorů.
Čistí všechny oblasti
Otryskávání suchým ledem lze použít v řadě oblastí. Tryskače suchým ledem lze použít k odstranění laků a barev, olejů, mastnoty, dehtu, bitumenu, inkoustu, pryskyřice, lepidel, zbytků vosku, silikonu a pryže, žvýkaček a široké škály povlaků nečistot z různých nosných materiálů. Existují také možnosti odstranění starého laku z lakovaných povrchů vrstvu po vrstvě. Kromě toho má tato metoda čištění různé oblasti použití na vozidlech.
Tryskání suchým ledem v motorovém prostoru a na karoserii:
Kovové části
Motor, podvozek, ráfky, těsnicí plochy, závity, nástroje, zvedací plošiny
Pryžové díly
Hadice, kliky, těsnění, držáky výfuku
Elektronické součástky
Čištění interiérů vozidel suchým ledem:
Textil a plasty uvnitř a na vozidlech: Sedadla, koberečky, střešní vložky, loketní opěrky, větrací otvory, palubní desky, pedály
Jak funguje tryskání suchým ledem?
Otryskávání suchým ledem je metoda rozprašování částic, která využívá granulát CO2 jako rozprašovací činidlo. Na rozdíl od většiny jiných tryskacích médií, která si zachovávají svůj pevný stav během celého pracovního procesu, zmrzlý CO2 při dopadu na povrch okamžitě sublimuje na plynný CO2. To znamená, že nezůstávají žádné zbytky postřikových prostředků, což nabízí širokou škálu aplikací pro tuto technologii.
Výroba pelet suchého ledu
Použité pelety suchého ledu musí být čerstvé, jinak bude čisticí výkon nižší a pelety budou sublimovat do plynu. I když jsou tyto pelety suchého ledu skladovány ve vhodných chladicích boxech, mohou být skladovány pouze několik dní.
K dnešnímu dni byly pelety suchého ledu vyráběny ve velkých hydraulických lisech nazývaných peletizéry a dodávány na vyžádání. To obvykle vyžaduje mnoho úsilí a je to drahé, zejména u malých množství. To je důvod, proč se tryskání suchým ledem často nepoužívá jako metoda čištění, i když umožňuje velmi efektivní práci.
Na trhu však již existuje stroj, který vyrábí suchý led pro dílenské aplikace – a to pouze při čištění a přesně v požadovaném množství. Z hlediska logistiky jsou zapotřebí pouze dvě věci: tekutý CO2 jako surovina, kterou lze beze ztrát skladovat v lahvích, a přívod stlačeného vzduchu nebo kompaktní kompresor.
Postup a účinek tryskání suchým ledem
1. Suchý led pelpouští – pevný CO2 o teplotě -79 °C – dopadá na povrch vysokou rychlostí 150 m/s. Stejně jako všechny ostatní procesy rozprašování ztrácejí urychlené částice při dopadu na povrch svou kinetickou energii. Jejich tvrdost podle Mohse je přibližně stejná jako tvrdost sádry.
2. Když mikrojemné ledové pelety při teplotě -79 °C narazí na nečistoty nebo vrstvu, která má být odstraněna, teplotní rozdíl/náhlé ochlazení a kinetická energie způsobí, že se špína stane křehkou, křehkou a rozpadne se. To usnadňuje pozdější odstranění nečistot.
3. Následné částice pronikají do trhlin v usazených nečistotách a nanesené barvě a tam sublimují z pevného do plynného skupenství. To zahrnuje 400násobné zvýšení objemu a nečistoty jsou odstřelovány v mikroskopickém měřítku.
Výhody tryskání suchým ledem
Vzhledem k tomu, že tryskače suchým ledem fungují bez chemikálií, není třeba likvidovat odpadní vodu; nezůstávají také žádné zbytky postřikového prostředku. Zvláště jemné povrchy je možné čistit s minimální námahou.
- Žádné zbytky: Po suchém ledu není třeba likvidovat odpadní vodu, chemikálie nebo zbytky postřiků. byly použity blastery. Zůstanou po nich pouze rozprášené látky. V závislosti na množství a složení se tyto látky buď odfouknou pomocí přítomného stlačeného vzduchu, nebo se odsají pomocí vysavačů.
- Čištění bez přípravných prací: Díly vozidla nemusí před čištěním pracně rozebrat. Pelety se snadno dostanou do těch nejmenších zákoutí.
- Čas lze ušetřit díky rychlému a efektivnímu čištění suchým ledem.
- Čištění šetrné k životnímu prostředí bez dalších chemikálií nebo sprejů.
- Povrchy nejsou poškozeny.
Správná ochrana práce při práci se suchým ledem v autodílnách
Akustický tlak tryskače suchým ledem není zanedbatelný, pohybuje se mezi 75 dB(A) a 125 dB (A), v závislosti na různých provozních parametrech. Z tohoto důvodu musí obsluha používat ochranu sluchu. Dotyk suchého ledu může způsobit poranění kůže kvůli jeho velmi nízké teplotě. Pro bezpečnost uživatelů proto musí nosit kombinézu, ochranné brýle nebo přilbu s ochranou zraku a rukavice. TLV (prahová limitní hodnota) pro CO2 je 0,5 procenta objemu, což nezpůsobuje problémy v uzavřených prostorách nebo na výrobních podlahách. V uzavřených prostorách nebo tryskacích skříních však musí být ventilační systém s detektorem CO2 nebo je nutné nosit dýchací masku.