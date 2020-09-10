Příslušenství pro průmyslové vysavače

Naše řada příslušenství pro průmyslové vysavače a odsávací systémy je modulární a lze ji jednotlivě kombinovat, od filtru až po trysku. Veškeré příslušenství je dostupné ve 3 jmenovitých velikostech: DN 40, DN 50 a DN 70.

Modulární příslušenství pro průmyslové vysavače

To správné příslušenství pro každou aplikaci

S naším originálním příslušenstvím pro průmyslové vysavače a odsávací systémy vám zpřístupníme všechny možnosti, jak optimálně využít potenciál vašich strojů v každé situaci. Veškeré příslušenství je robustní a optimalizováno pro náročné průmyslové použití.

Modulární příslušenství lze různě kombinovat
Perfektní filtrování a jednoduché vyprazdňování

Perfektní filtrování a jednoduché vyprazdňování

K dispozici jsou různé filtry pro filtrování prachu vyrobené z papíru nebo PE, s povlakem PTFE i bez něj. Praktické odpadní pytle z papíru nebo PE umožňují snadné vyprazdňování a likvidaci odpadu.

Adaptéry a redukce pro průmyslové vysavače

Adaptéry, rozdělovače a redukce

Flexibilita a všestrannost jsou v průmyslu obzvláště důležité. Nabízíme vám různé adaptéry, rozdělovače a redukce. S našimi adaptéry Kärcher můžete například snadno připojit naše vysavače k ​​Professional NT příslušenství. Rozdělovače umožňují připojení dvou sacích hadic k jednomu vysavači současně. A s našimi kompatibilními redukcemi můžete libovolně kombinovat všechny jmenovité průměry.

Sací hadice pro průmyslového vysavače

Tudy vše prochází: hadice

Sací hadice jsou klíčovým článkem mezi sací hubicí a vysavačem. V naší nabídce hadic naleznete vhodné hadice pro každé použití.

Pohodlné rukojeti pro snadné ovládání

Bezpečné držení a ovládání

S vhodnou rukojetí pro naše hubice a sací trubky můžete pracovat ergonomicky, pohodlně véct směr vysávání a rozšířit svůj pracovní rádius.

Široký výběr hubic a kartáčů

Široký výběr hubic a kartáčů

Vyberte si vhodnou hubici a kartáč z naší řady štěrbinových, plochých a podlahových hubic a kartáčů, abyste mohli v každé situaci rychle a efektivně vysávat.

preseparátory pro průmyslové vysavače

Dokonalé oddělení: preseparátory

Naše mobilní preseparátory oddělují kapaliny, pevné látky a prach přímo během vysávání. To znamená, že můžete mnohem snáze vysát velké množství nečistot a kapalin a díky jejich rozdělení je snáze zlikvidovat.

Sady příslušenství pro průmyslové vysavače

Vždy připraveni pomoci: praktické sady příslušenství

S našimi praktickými sadami příslušenství máte pro typické aplikace vždy veškeré příslušenství okamžitě po ruce.