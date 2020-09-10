Příslušenství pro průmyslové vysavače a centrální systémy
Vše, co potřebujete dokážete díky správnému příslušenství. Vyberte si vhodné díly nebo sady pro své požadavky z naší komplexní a sofistikované řady příslušenství pro průmyslové vysavače, vysávací a odsávací centrální systémy - od speciálních hubic a velkoplošného čištění podlah až po příslušenství pro nepřetržité vysávání a odsávání během výrobního procesu.
Příslušenství pro průmyslové vysavače
Naše řada příslušenství je modulární a lze ji jednotlivě kombinovat, od filtru až po trysku. Veškeré příslušenství je dostupné ve 3 jmenovitých velikostech: DN 40, DN 50 a DN 70.
Příslušenství pro stacionární vysavače a odsávání
Příslušenství pro stacionární průmyslové vysavače a odsávací systémy nasazené v nepřetržitém provozu. Naleznete zde příslušenství pro všechny účely od potrubí až po speciápní hubice pro místa ručního odsávání.