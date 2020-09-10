Příslušenství pro průmyslové stacionární vysavače a odsávací systémy
Pro průmyslové stacionární vysavače a centrální odsávací systémy v nasazené v náročném nepřetržitém provozu, si snadno vyberete z naší nabídky příslušenství od hadic a potrubí až po místa ručního odsávání na míru.
Okamžitě k dispozici
Pro stacionární použití průmyslových vysavačů a průmyslových odsávacích systému vám nabízíme kompletní řadu příslušenství speciálně navrženého pro nepřetržité průmyslové použití.
Příslušenství pro průmyslové stacionární vysavače
Naše příslušenství pro stacionární průmyslové vysavače je robustní speciáně navrženo pro stálé namáhaní. Jedním z takových příkladů jsou speciální potrubí s vysokou tloušťkou stěny.
Příslušenství pro průmyslové odprašovací systémy
Protože průmyslové stacionární odprašovací systémy pracují s velkým průtokem vzduchu, potřebují k provozu potrubí s odpovídajícími velkými průměry. Vzhledem k aplikaci se také jejich příslušenství liší od příslušenství pro stacionární průmyslové vysavače.
Vše propojeno: potrubí
Naše robustní potrubní systémy vám umožňují používat jak průmyslové vysavače, tak průmyslové odprašovací systémy ve stacionárních aplikacích. Potrubí jsou k dispozici v různých průměrech a délkách. Můžete připojit několik obráběcích míst a také několik bodů manuálního odsávání, a to i na velké vzdálenosti.
Trvalé spojení
Pro variabilní kombinaci různých částí potrubí potřebujete stabilní a trvanlivé spojení. Pro připojení stacionárních standardních strojů k potrubí máme adaptéry na potrubí a hadice, speciální adaptéry pro připojení sacích hadic k potrubí a také držáky a podpěrné nohy pro instalaci potrubí.
Speciální příslušenství, klapky a ventily
S našimi manuálními nebo pneumaticky uzavíratelnými škrtícími a uzavíracími ventily můžete optimálně regulovat průtok vzduchu a také dopravu sátého média v potrubí podle potřeby.
Odsávací místa na míru
Trvale instalované ruční odsávací body pro čištění stroje v procesu jsou standardní aplikací v průmyslu. Pro přizpůsobení těchto ručních odsávacích míst podle požadavků jsou k dispozici různé trysky a držáky hadic, jakož i jednotlivé díly pro připojení hadic k potrubí.