Příslušenství pro průmyslové stacionární vysavače a odsávací systémy

Pro průmyslové stacionární vysavače a centrální odsávací systémy v nasazené v náročném nepřetržitém provozu, si snadno vyberete z naší nabídky příslušenství od hadic a potrubí až po místa ručního odsávání na míru.

Stacionární vysavače a odsávací systémy

Okamžitě k dispozici

Pro stacionární použití průmyslových vysavačů a průmyslových odsávacích systému vám nabízíme kompletní řadu příslušenství speciálně navrženého pro nepřetržité průmyslové použití.

Příslušenství pro průmyslové stacionární vysavače

Příslušenství pro průmyslové stacionární vysavače

Naše příslušenství pro stacionární průmyslové vysavače je robustní speciáně navrženo pro stálé namáhaní. Jedním z takových příkladů jsou speciální potrubí s vysokou tloušťkou stěny.

Příslušenství pro průmyslové odprašovací systémy

Příslušenství pro průmyslové odprašovací systémy

 

Protože průmyslové stacionární odprašovací systémy pracují s velkým průtokem vzduchu, potřebují k provozu potrubí s odpovídajícími velkými průměry. Vzhledem k aplikaci se také jejich příslušenství liší od příslušenství pro stacionární průmyslové vysavače.

Robustní potrubní systém

Vše propojeno: potrubí

Naše robustní potrubní systémy vám umožňují používat jak průmyslové vysavače, tak průmyslové odprašovací systémy ve stacionárních aplikacích. Potrubí jsou k dispozici v různých průměrech a délkách. Můžete připojit několik obráběcích míst a také několik bodů manuálního odsávání, a to i na velké vzdálenosti.

Kärcher Industriesauger Verbindung

Trvalé spojení

Pro variabilní kombinaci různých částí potrubí potřebujete stabilní a trvanlivé spojení. Pro připojení stacionárních standardních strojů k potrubí máme adaptéry na potrubí a hadice, speciální adaptéry pro připojení sacích hadic k potrubí a také držáky a podpěrné nohy pro instalaci potrubí.

Klapky a ventily pro sací potrubí

Speciální příslušenství, klapky a ventily

S našimi manuálními nebo pneumaticky uzavíratelnými škrtícími a uzavíracími ventily můžete optimálně regulovat průtok vzduchu a také dopravu sátého média v potrubí podle potřeby.

Odsávací místa na míru

Odsávací místa na míru

Trvale instalované ruční odsávací body pro čištění stroje v procesu jsou standardní aplikací v průmyslu. Pro přizpůsobení těchto ručních odsávacích míst podle požadavků jsou k dispozici různé trysky a držáky hadic, jakož i jednotlivé díly pro připojení hadic k potrubí.