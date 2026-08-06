Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

IVM 40/24-2 M ACD Lp Set průmyslový vysavač střední třídy se dvěma motory, vč. příslušenství, pro jemné a hrubé pevné látky. S vyprazdňovacím systémem Longopac® pro bezprašné vyprazdňování.

Odolný, robustní, kompaktní a mobilní: náš průmyslový vysavač IVM 40/24-2 ACD Lp Set se dvěma motory střední třídy pro univerzální vysávání jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze ovládat samostatně. Hvězdicový filtr třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean, aniž by bylo nutné vysavač vypínat. Stroj zaujme systémem vyprazdňování Longopac®, který umožňuje bezprašnou likvidaci vysátého odpadu. Filtrační nádoba stroje je vyrobena z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu. Set příslušenství:

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Třída prachu M
Třída prachu M
Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Bezpečný systém likvidace Longopac®
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Bezpečná a zdravá práce díky likvidaci s nízkým množstvím prachu.
Dva motory dmychadla
  • Vysoký sací výkon a robustnost.
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 100 / 360
Podtlak (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 77
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,5
Hmotnost bez příslušenství (kg) 47
Hmotnost včetně obalu (kg) 49,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 680 x 655 x 1435

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ano
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství pevných látek a prachu
  • Pro vysávání hořlavých druhů prachu
Příslušenství