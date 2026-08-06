Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
IVM 40/24-2 M ACD Lp Set průmyslový vysavač střední třídy se dvěma motory, vč. příslušenství, pro jemné a hrubé pevné látky. S vyprazdňovacím systémem Longopac® pro bezprašné vyprazdňování.
Odolný, robustní, kompaktní a mobilní: náš průmyslový vysavač IVM 40/24-2 ACD Lp Set se dvěma motory střední třídy pro univerzální vysávání jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze ovládat samostatně. Hvězdicový filtr třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean, aniž by bylo nutné vysavač vypínat. Stroj zaujme systémem vyprazdňování Longopac®, který umožňuje bezprašnou likvidaci vysátého odpadu. Filtrační nádoba stroje je vyrobena z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu. Set příslušenství:
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Třída prachu MKompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
Bezpečný systém likvidace Longopac®Bezpečná a zdravá práce díky likvidaci s nízkým množstvím prachu.
Dva motory dmychadla
- Vysoký sací výkon a robustnost.
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Podtlak (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,5
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|47
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|49,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|680 x 655 x 1435
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ano
Videa
Oblasti použití
- Pro menší množství pevných látek a prachu
- Pro vysávání hořlavých druhů prachu