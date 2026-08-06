Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1 Tc

Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktní základní stroj se sklopným podvozkem pro vysávání kapalin a/nebo třísek v kovozpracujícím průmyslu.

Průmyslový vysavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je vhodný pro vysávání a oddělování chladicích kapalin, maziv, vody nebo oleje od pevných látek (např. po vysátí mohou být třísky shromažďovány v koši na třísky, zatímco kapalina se vrací do okruhu pomocí vypouštěcí hadice. Alternativně lze k vyprazdňování použít i sklopný podvozek. Prostřednictvím vypouštěcí hadice je vždy vidět aktuální hladina naplnění. O 360° otočná hadicová přípojka na sací hlavě je zodpovědná za vysávání. To znamená, že nečistoty v okolí vysavače lze snadno vysát, aniž by došlo k zamotání hadic. Integrované mechanické vypínání dle hladiny náplně chrání vysavač před přeplněním. S výkonem 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 Tc základním strojem pro vysávání kapalin a/nebo třísek. Hnací hlava je částečně vyrobena z recyklovaného materiálu.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
  • Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
  • Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
  • Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
  • Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
  • Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
  • Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno tichým motorem ventilátoru
  • Velmi kompaktní a ovladatelný stroj s motorem ventilátoru.
  • Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
  • Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 72 / 260
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Objem nádrže (l) 65
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 1,2
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,25
Hladina hluku (dB(A)) 68
Délka kabelu (m) 10
Hmotnost bez příslušenství (kg) 40
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 43,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 44,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 737 x 532 x 1100

Vybavení

  • Hlavní filtr: Povrchový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1 Tc
Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1 Tc

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