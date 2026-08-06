Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1 Tc
Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktní základní stroj se sklopným podvozkem pro vysávání kapalin a/nebo třísek v kovozpracujícím průmyslu.
Průmyslový vysavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je vhodný pro vysávání a oddělování chladicích kapalin, maziv, vody nebo oleje od pevných látek (např. po vysátí mohou být třísky shromažďovány v koši na třísky, zatímco kapalina se vrací do okruhu pomocí vypouštěcí hadice. Alternativně lze k vyprazdňování použít i sklopný podvozek. Prostřednictvím vypouštěcí hadice je vždy vidět aktuální hladina naplnění. O 360° otočná hadicová přípojka na sací hlavě je zodpovědná za vysávání. To znamená, že nečistoty v okolí vysavače lze snadno vysát, aniž by došlo k zamotání hadic. Integrované mechanické vypínání dle hladiny náplně chrání vysavač před přeplněním. S výkonem 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 Tc základním strojem pro vysávání kapalin a/nebo třísek. Hnací hlava je částečně vyrobena z recyklovaného materiálu.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno tichým motorem ventilátoru
- Velmi kompaktní a ovladatelný stroj s motorem ventilátoru.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,25
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|40
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|43,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|44,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|737 x 532 x 1100
Vybavení
- Hlavní filtr: Povrchový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
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