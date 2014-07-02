Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap
Kompaktní a dobře ovladatelný průmyslový vysavač nastupující řady, s poloautomatickým čištěním fitru, velkými koly a brzdovými kolečky. Ideální k čištění výrobních prostor a strojů.
IVC 60/24-2 Ap je kompaktní průmyslový vysavač vybavený velkými koly a brzdovými kolečky. S tímto mobilním přístrojem základní řady se dobře manipuluje. Určen je pro mobilní užívání u výrobních strojů a v oblasti přípravny. Poloautomatické očištění filtru zajišťuje dlouhou životnost filtru.
Charakteristické znaky a výhody
Vybaveno dvěma dmychadlyPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.
Manuální čištění IVC filtru (Ap)V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky. Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtremPřehledný kompaktní design filtru. Vhodné pro vysávání volně poletujícího suchého prachu až do třídy prachu M.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,95
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|59
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 995
Vybavení
- Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa