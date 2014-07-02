Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap

Kompaktní a dobře ovladatelný průmyslový vysavač nastupující řady, s poloautomatickým čištěním fitru, velkými koly a brzdovými kolečky. Ideální k čištění výrobních prostor a strojů.

IVC 60/24-2 Ap je kompaktní průmyslový vysavač vybavený velkými koly a brzdovými kolečky. S tímto mobilním přístrojem základní řady se dobře manipuluje. Určen je pro mobilní užívání u výrobních strojů a v oblasti přípravny. Poloautomatické očištění filtru zajišťuje dlouhou životnost filtru.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap: Vybaveno dvěma dmychadly
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap: Manuální čištění IVC filtru (Ap)
V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky. Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap: Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Přehledný kompaktní design filtru. Vhodné pro vysávání volně poletujícího suchého prachu až do třídy prachu M.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 73
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,95
Hmotnost bez příslušenství (kg) 59
Rozměry (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 995

Vybavení

  • Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap
Videa

Příslušenství