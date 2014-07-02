Průmyslový vysavač IVC 60/30 Ap

Kompaktní průmyslový vysavačIVC 60/30 Ap je ideální pro výrobní oblasti a výrobní stroje. Jeho dmychadlo s bočním kanálem je odolné proti opotřebení, takže je vakuum ideální pro trvalé použití.

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/30 Ap je jako stvořený pro čištění ve výrobních prostorách a výrobních strojů. Díky svému neopotřebitelnému kompresoru bočního kanálu je přístroj vhodný pro kontinuální použití a tím je ideální jako stacionární sací zařízení u výrobních a balicích strojů. Manuální čištění filtru mnohokrát prodlužuje životnost filtru.

Charakteristické znaky a výhody
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Manuální čištění IVC filtru (Ap)
Manuální čištění IVC filtru (Ap)
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podtlak (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,9
Hmotnost bez příslušenství (kg) 88
Hmotnost včetně obalu (kg) 89,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 1240

Vybavení

  • Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
