Průmyslový vysavač IVC 60/30 Ap
Kompaktní průmyslový vysavačIVC 60/30 Ap je ideální pro výrobní oblasti a výrobní stroje. Jeho dmychadlo s bočním kanálem je odolné proti opotřebení, takže je vakuum ideální pro trvalé použití.
Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/30 Ap je jako stvořený pro čištění ve výrobních prostorách a výrobních strojů. Díky svému neopotřebitelnému kompresoru bočního kanálu je přístroj vhodný pro kontinuální použití a tím je ideální jako stacionární sací zařízení u výrobních a balicích strojů. Manuální čištění filtru mnohokrát prodlužuje životnost filtru.
Charakteristické znaky a výhody
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Manuální čištění IVC filtru (Ap)
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Podtlak (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,9
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|88
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|89,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Vybavení
- Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
