Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD

IVR 100/40 Sc H ACD poskytuje velký objem na malém prostoru. Vhodný pro vysávání hořlavých prachů. Pro instalaci v nevýbušných prostorách.

Superkompaktní třída pro použití v nevýbušných prostorách. Navzdory vysokému objemu má IVR 100/40 Sc H ACD relativně malý půdorys, díky čemuž je ideální pro použití ve výrobních halách s omezeným prostorem. Vnitřní zesílený kapsový filtr (třída prachového filtru M) s velkou filtrační plochou (1,75 m²) a účinným čištěním filtru, stejně jako cyklonový systém předseparace, zajišťují spolehlivé zachycení jemného a dokonce i hořlavého prachu. Hadice pro vyrovnávání tlaku a držák zajišťují vysávání s nízkou prašností přímo do sáčku na odpad. Nádoba je k vysavači připojena pomocí usazovacího mechanismu, který lze pro větší pohodlí ovládat ve svislé poloze. Hluk generovaný strojem je udržován na příjemné úrovni díky integrovanému tlumiči. Robustní konstrukce a ventilátor s bočním kanálem, který se neopotřebovává, zajišťují dlouhou životnost – i při nepřetržitém průmyslovém používání

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 4 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných částic. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 495
Podtlak (mbar/kPa) 140 / 14
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 4,7
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 71
Délka kabelu (m) 7,5
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 3
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 205
Hmotnost včetně obalu (kg) 205,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 855 x 760 x 2380

Vybavení

  • Hlavní filtr: Kapsový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD

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