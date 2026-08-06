Průmyslový vysavač IVR 100/40 Sc H ACD
IVR 100/40 Sc H ACD poskytuje velký objem na malém prostoru. Vhodný pro vysávání hořlavých prachů. Pro instalaci v nevýbušných prostorách.
Superkompaktní třída pro použití v nevýbušných prostorách. Navzdory vysokému objemu má IVR 100/40 Sc H ACD relativně malý půdorys, díky čemuž je ideální pro použití ve výrobních halách s omezeným prostorem. Vnitřní zesílený kapsový filtr (třída prachového filtru M) s velkou filtrační plochou (1,75 m²) a účinným čištěním filtru, stejně jako cyklonový systém předseparace, zajišťují spolehlivé zachycení jemného a dokonce i hořlavého prachu. Hadice pro vyrovnávání tlaku a držák zajišťují vysávání s nízkou prašností přímo do sáčku na odpad. Nádoba je k vysavači připojena pomocí usazovacího mechanismu, který lze pro větší pohodlí ovládat ve svislé poloze. Hluk generovaný strojem je udržován na příjemné úrovni díky integrovanému tlumiči. Robustní konstrukce a ventilátor s bočním kanálem, který se neopotřebovává, zajišťují dlouhou životnost – i při nepřetržitém průmyslovém používání
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 4 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných částic. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Podtlak (mbar/kPa)
|140 / 14
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|4,7
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|71
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|3
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|205
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|205,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|855 x 760 x 2380
Vybavení
- Hlavní filtr: Kapsový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
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