Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Adv L
Oblíbený model na mokro-suché vysávání pro řemeslníky: NT 30/1 Tact Te Adv L s elektrickou zásuvkou na stroji (autom. zapnutí/vypnutí) a systémem čištění filtru Tact pro nepřetržitou práci.
Náročná každodenní práce na stavbách a v dílnách klade vysoké nároky na řemeslníky i na jejich vybavení. Náš vysavač na mokro-suché vysávání NT 30/1 Tact Te Adv L tyto požadavky dokonale splňuje. Díky odolnému 30litrovému zásobníku s robustními kovovými kolečky a nárazníky, stejně jako osvědčenému systému čištění filtru Tact, zaručuje tento kompaktní specialista na jemný prach nepřetržité odsávání velkého množství jemného prachu i v náročných podmínkách. K bezprašnému pracovnímu prostředí přispívá také vlhkosti odolný plochý skládaný filtr z PES. Řemeslníci a další uživatelé ocení snadné ovládání a jednoduchý výběr sacího programu pomocí otočného přepínače, stejně jako plynulou regulaci otáček. Stroj je dodáván s výrazně vylepšeným příslušenstvím, které lze pohodlně uložit do vestavěného úložného prostoru pro sací hadici a příslušenství. Zásuvka na stroji s funkcí automatického zapnutí/vypnutí usnadňuje práci s elektrickým nářadím.
Charakteristické znaky a výhody
Systém automatického čištění filtru Tact
- Pro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru.
- Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu.
- Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Spojka nářadí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkou
- Nová spojka zajišťuje optimální spojení s elektrickým nářadím.
- Pomocí otočného kroužku na základním tělese spojky lze upravovat sací sílu.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Komfortní, boční možnost uložení štěrbinové hubice a objímky nářadí
- Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|18,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
- Ideální také pro obchodníky a ženy.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te Adv L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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