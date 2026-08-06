Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Adv L

Oblíbený model na mokro-suché vysávání pro řemeslníky: NT 30/1 Tact Te Adv L s elektrickou zásuvkou na stroji (autom. zapnutí/vypnutí) a systémem čištění filtru Tact pro nepřetržitou práci.

Náročná každodenní práce na stavbách a v dílnách klade vysoké nároky na řemeslníky i na jejich vybavení. Náš vysavač na mokro-suché vysávání NT 30/1 Tact Te Adv L tyto požadavky dokonale splňuje. Díky odolnému 30litrovému zásobníku s robustními kovovými kolečky a nárazníky, stejně jako osvědčenému systému čištění filtru Tact, zaručuje tento kompaktní specialista na jemný prach nepřetržité odsávání velkého množství jemného prachu i v náročných podmínkách. K bezprašnému pracovnímu prostředí přispívá také vlhkosti odolný plochý skládaný filtr z PES. Řemeslníci a další uživatelé ocení snadné ovládání a jednoduchý výběr sacího programu pomocí otočného přepínače, stejně jako plynulou regulaci otáček. Stroj je dodáván s výrazně vylepšeným příslušenstvím, které lze pohodlně uložit do vestavěného úložného prostoru pro sací hadici a příslušenství. Zásuvka na stroji s funkcí automatického zapnutí/vypnutí usnadňuje práci s elektrickým nářadím.

Charakteristické znaky a výhody
Systém automatického čištění filtru Tact
  • Pro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru.
  • Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu.
  • Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Spojka nářadí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkou
  • Nová spojka zajišťuje optimální spojení s elektrickým nářadím.
  • Pomocí otočného kroužku na základním tělese spojky lze upravovat sací sílu.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
  • Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
  • Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
  • Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Komfortní, boční možnost uložení štěrbinové hubice a objímky nářadí
  • Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 69
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 13,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 18,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatický systém
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Adv L
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te Adv L

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
  • Ideální také pro obchodníky a ženy.
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te Adv L

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.