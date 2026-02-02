Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te L

Výkonný vysavač NT 30/1 Tact Te oceníte na stavbě i v dílně. Spolehlivě odstraní mokré i suché nečistoty, a navíc je vybaven zásuvkou pro snadné připojení nářadí.

Všestranný vysavač NT 30/1 Tact Te si poradí s úklidem jemného prachu ze stavby, ale i hrubých nečistot vzniklých při výrobě. Nezalekne se však ani rozlitých tekutin. Jeho silný motor s příkonem 1380 W spolehlivě zatočí s každou špínou. Díky otočnému spínači můžete také lehce regulovat sací výkon podle potřeby. Kvalitní plochý skládaný PES filtr zajišťuje maximálně bezprašný provoz. Je uložen v praktickém vyjímatelném krytu, který usnadňuje výměnu filtru. Automatický systém čištění filtru Tact zabezpečuje stabilní výkon i při delším vysávání. Robustní 30l nádoba pojme velké množství nečistot, takže vydržíte vysávat opravdu dlouho. Čtveřice bytelných koleček a dlouhý 7,5 m kabel vám umožní uklidit více místnosti na jeden zátah. Součástí zařízení je také zásuvka se spínací automatikou, která poslouží k připojení nářadí. Plochou svrchní část vysavače pak využijete jako odkládací prostor.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te L: Systém automatického čištění filtru Tact
Pro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru. Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te L: Spojka nářadí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkou
Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím. Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem. Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te L: Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači. Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí. Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Komfortní, boční možnost uložení štěrbinové hubice a objímky nářadí
  • Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 69
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 13,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 18
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatická příprava
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te L
Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te L

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.