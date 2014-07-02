Mokro-suchý vysavač NT 55/2 Tact² Me I
Vedle vysoké mobility, výkonu, robustnosti a množství praktické výbavy vysavač nabízí speciální podvozek se spouštěcí pákou - ideální pro průmyslové využití.
Model NT 55/2 Tact² Me I patří do špičkové třídy profesionálních vysavačů na mokro-suché vysávání od společnosti Kärcher. Stroj je vybaven vylepšenou verzí osvědčeného systému Tact pro čištění filtrů a dosahuje maximální produktivity. Tento inovativní vysavač na mokré i suché vysávání je vybaven dvěma motory a vyniká trvale vysokým sacím výkonem. Stroj také přesvědčuje mimořádně dlouhou životností filtrů. Pro nepřetržitou práci bez neustálého přemýšlení o výměně filtru. Vysavač na mokré i suché vysávání je vhodný jak pro odstraňování velkého množství jemného prachu, tak i pro odstraňování hrubých nečistot a vody. Mezi klasické oblasti použití patří stavebnictví, potravinářství, automobilový průmysl nebo průmysl obecně.
Charakteristické znaky a výhody
Spouštěcí páka
- Snadné nadzvednutí a sejmutí nádrže.
- Pro vyprázdnění se odejme jen nádrž, přístroj i podvozek zůstávají na místě použití.
Skutečný mokro-suchý vysavač
- Pokud je při vysávání tekutin dosažen maximální stav naplnění, vysavač se díky elektronické kontrolce stavu naplnění automaticky vypne.
Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli
- Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|55
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|43
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|51,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|710 x 570 x 1070
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatická příprava
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Příslušenství
Náhradní díly NT 55/2 Tact² Me I
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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