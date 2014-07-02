Mokro-suchý vysavač NT 55/2 Tact² Me I

Vedle vysoké mobility, výkonu, robustnosti a množství praktické výbavy vysavač nabízí speciální podvozek se spouštěcí pákou - ideální pro průmyslové využití.

Model NT 55/2 Tact² Me I patří do špičkové třídy profesionálních vysavačů na mokro-suché vysávání od společnosti Kärcher. Stroj je vybaven vylepšenou verzí osvědčeného systému Tact pro čištění filtrů a dosahuje maximální produktivity. Tento inovativní vysavač na mokré i suché vysávání je vybaven dvěma motory a vyniká trvale vysokým sacím výkonem. Stroj také přesvědčuje mimořádně dlouhou životností filtrů. Pro nepřetržitou práci bez neustálého přemýšlení o výměně filtru. Vysavač na mokré i suché vysávání je vhodný jak pro odstraňování velkého množství jemného prachu, tak i pro odstraňování hrubých nečistot a vody. Mezi klasické oblasti použití patří stavebnictví, potravinářství, automobilový průmysl nebo průmysl obecně.

Charakteristické znaky a výhody
Spouštěcí páka
  • Snadné nadzvednutí a sejmutí nádrže.
  • Pro vyprázdnění se odejme jen nádrž, přístroj i podvozek zůstávají na místě použití.
Skutečný mokro-suchý vysavač
  • Pokud je při vysávání tekutin dosažen maximální stav naplnění, vysavač se díky elektronické kontrolce stavu naplnění automaticky vypne.
Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli
  • Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 55
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 2760
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 43
Hmotnost včetně obalu (kg) 51,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 710 x 570 x 1070

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
  • Madlo

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Antistatická příprava
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 55/2 Tact² Me I
Mokro-suchý vysavač NT 55/2 Tact² Me I

Videa

Příslušenství
Náhradní díly NT 55/2 Tact² Me I

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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