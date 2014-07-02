Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Tact²
Mistrný vysavač NT 65/2 Tact² si poradí i s nánosy jemného prachu ve stavebnictví. Díky mimořádné životnosti filtru a vysokému výkonu vydrží perfektně uklízet po mnoho let.
Výkonný vysavač NT 65/2 Tact² s antistatickou úpravu potěší i náročného zákazníka. Snadno odstraní jemný prach, hlínu i vylitou vodu, proto jej oceníte při údržbě výrobních hal i úklidu staveb. Dvojice silných motorů o celkovém příkonu až 2760 W zaručí špičkové odstranění nečistot všeho druhu. Kvalitní plochý skládaný filtr spolehlivě zachytí i jemné částečky prachu. Díky duálnímu systému automatického čištění Tact² se filtr nezanáší, takže zvládnete uklízet opravdu dlouho. Vysátý odpad se ukládá v robustní 65l nádobě s vypouštěcí hadicí, která umožní snadné vyprázdnění nádrže. Čtveřice velkých kol a dlouhý 10m kabel zajišťují jednoduchý pohyb na rozlehlém prostoru. Pohodlnou manipulaci se strojem pak zabezpečuje nastavitelné madlo.
Charakteristické znaky a výhody
Snadná přepravaNastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.
Inteligentní uložení příslušenstvíTak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.
Automatické čištění filtru Tact²Nový plochý skládaný filtr lze vyjímat z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu. Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu. Lze vysát více než 1000 kg jemného prachu kategorie A, aniž byste museli pomyslet na výměnu filtru.
Bezpečně a po ruce
- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|24,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|575 x 490 x 880
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatický systém
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
