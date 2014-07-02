Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Tact² Tc
Výkonný vysavač NT 65/2 Tact² Tc vyčistí haly a staveniště od tekutin, hlíny i jemného prachu. Díky sklopné 65l nádobě ho navíc vyprázdníte bez větší námahy.
Všestranný vysavač NT 65/2 Tact² Tc účinně odstraní suché a mokré nečistoty z výrobních hal, zemědělských výkrmen i stavenišť. Dva motory o celkovém příkonu až 2760 W zajistí efektivní úklid odolné špíny. Kvalitní plochý skládaný filtr zachytí i jemný prach. Automatický duální čistící systém zaručuje nepřetržitý provoz bez ucpávání filtru. Objemná nádoba na odpad pojme až 65 l nečistot. A když ji potřebujete vyprázdnit, díky sklopnému podvozku ji snadno odpojíte a vylijete pomocí vypouštěcí hadice. Vysavač doplňují také praktická madla, která usnadňují manipulaci se strojem. Čtveřice velkých kol a dlouhý 10m kabel pak umožňují pohodlné vysávání rozlehlých prostor. Jakmile je vše uklizeno, sací trubky, hubici i kabel jednoduše připevníte k tělu vysavače, takže vám při skladování nezabere mnoho místa.
Charakteristické znaky a výhody
Sklopný podvozek se zajištěním nádobyAby byla nádoba vždy bezpečně spojená s podvozkem.
Vše pevně v rukáchPohodlné přenášení a vyprazdňování nádoby ve dvou osobách.
Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávislé na směru.Díky tomu rychlý přístup ze všech stran. Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)
Vypouštěcí hadice pro vypouštění kapalin
- Kryt zůstává pevně uzavřený, dokud není obsah vypuštěn.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|27,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|685 x 560 x 905
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- Sklopný podvozek
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatický systém
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
