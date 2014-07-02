Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Tact² Tc

Výkonný vysavač NT 65/2 Tact² Tc vyčistí haly a staveniště od tekutin, hlíny i jemného prachu. Díky sklopné 65l nádobě ho navíc vyprázdníte bez větší námahy.

Všestranný vysavač NT 65/2 Tact² Tc účinně odstraní suché a mokré nečistoty z výrobních hal, zemědělských výkrmen i stavenišť. Dva motory o celkovém příkonu až 2760 W zajistí efektivní úklid odolné špíny. Kvalitní plochý skládaný filtr zachytí i jemný prach. Automatický duální čistící systém zaručuje nepřetržitý provoz bez ucpávání filtru. Objemná nádoba na odpad pojme až 65 l nečistot. A když ji potřebujete vyprázdnit, díky sklopnému podvozku ji snadno odpojíte a vylijete pomocí vypouštěcí hadice. Vysavač doplňují také praktická madla, která usnadňují manipulaci se strojem. Čtveřice velkých kol a dlouhý 10m kabel pak umožňují pohodlné vysávání rozlehlých prostor. Jakmile je vše uklizeno, sací trubky, hubici i kabel jednoduše připevníte k tělu vysavače, takže vám při skladování nezabere mnoho místa.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Tact² Tc: Sklopný podvozek se zajištěním nádoby
Sklopný podvozek se zajištěním nádoby
Aby byla nádoba vždy bezpečně spojená s podvozkem.
Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Tact² Tc: Vše pevně v rukách
Vše pevně v rukách
Pohodlné přenášení a vyprazdňování nádoby ve dvou osobách.
Mokro-suchý vysavač NT 65/2 Tact² Tc: Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávislé na směru.
Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávislé na směru.
Díky tomu rychlý přístup ze všech stran. Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)
Vypouštěcí hadice pro vypouštění kapalin
  • Kryt zůstává pevně uzavřený, dokud není obsah vypuštěn.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 65
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 2760
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 27,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 35,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 685 x 560 x 905

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Papír
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
  • Sklopný podvozek
  • Madlo

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Antistatický systém
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Náhradní díly NT 65/2 Tact² Tc

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.